Luka Doncic metió un triple desde su propio campo y provocó a los Warriors con su festejo

LOS ÁNGELES.- El base de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, hizo un triple desde mitad de cancha y se lo festejó en la cara al jugador de los Warriors Yaxel Lendeborg con quien había mantenido varios cruces durante el partido. La celebración generó reacciones entre otros integrantes de Golden State, que cayeron por 127-105 en el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA.

Con apenas 3,1 segundos por jugar en el segundo cuarto, el esloveno lanzó desde atrás de la línea de mitad de cancha. La pelota golpeó el tablero y entró sobre la bocina, para ampliar la ventaja parcial de los locales a 66-52 antes del descanso.

Doncic metió un triple desde mitad de cancha

Después de convertir, Doncic señaló a Lendeborg y le dedicó la celebración. Entre quienes reaccionaron a la escena estuvo Stephen Curry, que se encontraba en el banco de suplentes, al borde de la cancha.

El intercambio entre el esloveno y el novato había comenzado mucho antes de ese lanzamiento, en una primera mitad marcada por los roces y las provocaciones. Según informó NBC Sports, Lendeborg recibió una falta técnica cuando quedaban 22,4 segundos para el entretiempo: después de marcar a Doncic en un triple fallado, le dijo algo al base de los Lakers y fue sancionado.

Doncic y Lendeborg tuvieron varios roces a lo largo del partido

Doncic terminó su actuación de este miércoles por la noche con 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias. Disputó los primeros tres cuartos y permaneció en el banco durante el último tramo del partido. Fue su primer encuentro competitivo desde el 2 de abril y el comienzo de una nueva etapa como principal referente de los Lakers, tras la salida de LeBron James, que se fue a Filadelfia.

Este miércoles, también tuvo una noche destacada Walker Kessler, quien debutó en Los Ángeles con 26 puntos, nueve rebotes y una efectividad perfecta: convirtió sus 12 tiros de campo. Esa marca fue la segunda mejor de la historia de la franquicia en cantidad de lanzamientos anotados sin fallar, detrás del 14 de 14 de Wilt Chamberlain en marzo de 1969.

Kessler y Doncic mostraron buena conexión desde los primeros minutos de la temporada

La conexión entre Doncic y el nuevo pívot se hizo evidente desde la primera posesión, cuando Kessler completó un alley-oop tras un pase del esloveno. Los Lakers habían destinado una importante cantidad de selecciones del draft para incorporarlo desde Utah y responder al pedido de su figura de contar con un jugador de primer nivel en esa posición. Austin Reaves aportó otros 23 puntos para el equipo ganador.

Del lado de Golden State, Curry también anotó 23 en el comienzo de su 18° temporada, aunque su contribución no alcanzó para evitar una derrota amplia en Los Ángeles. El mes pasado, el base de los Warriors, de 38 años, recibió una extensión de contrato por dos años valorada en US$116 millones, aceptando un descuento de US$20 millones en relación al máximo que le ofrecieron.

Con información de AP.