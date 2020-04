Manu contó durante el Podcast de qué hablaba con Kobe Bryant durante el Mundial de China 2019 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 19:46

Distendido, natural, informal y auténtico, así se mostró Manu Ginóbili en una divertida charla que tuvo en el Podcast "Hola, Qué tal, Cómo estás?" , que conducen Nicolás Laprovittola, base de Real Madrid, y Germán Beder, periodista y ex Director de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Muchos temas interesantes y divertidos fueron los que tocaron: su retiro y su actualidad, algunos recuerdos, su presente, la selección nacional , qué es lo que más lo atemoriza del coronavirus y además de qué charló con Kobe Bryant durante el Mundial de China.

En primer lugar fue consultado por su actualidad y el ex jugador dijo que tras casi dos años de retiro está en un momento de desintoxicación en cuanto a tener que responder, a presiones, a responsabilidades: "Durante muchos años hice todo al mango y sin pausa. Desde que me retiré estoy muy tranquilo, dedicado el ciento por ciento a mi familia y a cositas que antes no podía, como hacer cosas de la escuela con los chicos (cuando se podía), ir a pasar los tres meses de verano a Argentina, comer lo que quiero cuando quiero, sin pensar de más". Además, agregó que está disfrutando de su actualidad: "No me pongo plazos en cuanto a algo productivo, tipo trabajo. Estoy tan bien así que ni se me cruza en la cabeza".

Manu reveló que se sitnió feliz e ilusionado con las llegadas de Laprovittola y Garino a los Spurs Fuente: Archivo

Nicolás Laprovittola tuvo el placer de ser su compañero en San Antonio Spurs durante unos meses, y otro que estuvo cerca de Manu por haber jugado partidos de pretemporada para San Antonio y luego en Austin Spurs, de la G-League fue Patricio Garino, y el base le preguntó por lo que sintió cuando los fue a buscar en la llegada. Manu recordó el momento con mucha alegría: "Cuando me dijeron que los iban a llamar estaba feliz, muy ilusionado. Creía que era una oportunidad genial de tener a dos personas que no eran cercanas todavía, pero que podían llegar a serlo. Desde Fabri (Oberto) que no tenía un argentino en el equipo".

También comentó que no era lo mismo jugar en un equipo donde no tenía cercanía con alguien: "En 2016 ya se estaba desarmando un poco el grupo que teníamos con Patty Mills, Boris Diaw y Tiago Splitter, y la llegada de ustedes (Laprovittola y Garino) la vi con mucha ilusión en ese momento. Cuando llegué a San Antonio yo estaba pintado . Recién cuando llegó Fabri se abrió una puerta hermosa, el empezar a compartir cosas distintas con alguien que te conoce de donde venís, tus costumbres y demás". Y volvió a resaltar lo importante que fue para él la presencia de Mills, Diaw y Splitter: "Yo tuve la suerte de lograr la unión con ellos tres, me hicieron sentir en casa cuando estaba en declive, me mantuvieron jóvenes", contó.

"Lo disfruté enormemente, fue emocionante", contó Manu sus sensaciones sobre lo que le dejó el equipo durante el Mundial de China

El Mundial de China 2019 Manu lo vivió muy de cerca, por haber sido parte del seleccionado, porque varios de los jugadores fueron ex compañeros suyos y porque estuvo en China para ver la semifinal y final del Mundial. Sobre ese viaje dejó una anécdota: "Yo tenía que ir a China el 21 de septiembre para un evento en Shanghai. La FIBA me había invitado unas semanas antes y les dije que no, porque no podía estar un mes seguido. Yo era uno de los tantos que no les tenía tanta fe. Creía que se podía clasificar entre los 8, pero las chances después eran bajas. Cuando los vi contra Serbia, dije "yo voy y me quedo una semana más'".

Pero también hizo referencia a lo que vio del equipo y una de sus sensaciones fue la emoción: "Ver la forma en que se miraban, que competían, que se raspaban contra los rivales. Por ejemplo: vos Nico, y Luca Vildoza, no son los típicos que se van a tirar en la cancha, y en China los veías y decías 'uh, estos pibes están como locos' . Lo mismo con Gabriel Deck, con Marcos Delía. Era un infierno. Lo disfruté enormemente, y la cantidad de mensajes que recibía felicitándome a mí por lo que hacían ustedes era tremenda. Me puso muy contento y muy orgulloso, creo que eso hizo trascender aún más a nuestro básquet", relató el ex jugador de San Antonio Spurs.

Nicolás Laprovittola entrevistó a Manu Ginóbili en su podcast "Hola, Qué tal, Cómo estás?" Fuente: Archivo

Además, en el podcast contó una de sus conversaciones con Kobe Bryant: "No conocía los nombres, pero me preguntaba todo, sobre las decisiones de los entrenadores y de las características de algunos jugadores argentinos". También reveló una de las preguntas que le hizo quien fuera una de las leyendas del basquet mundial: "Él era un enfermito del básquet, un apasionado total, estudiante del juego. Quedó enamorado de Tortuga (Gabriel Deck) y se lo conté después: que Kobe se había vuelto su fan y que se lo quería llevar a los Lakers".

Por último, uno de los temas que tocó Manu durante la charla fue sobre la crisis mundial por el COVID-19: "Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer. No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25 por ciento de chicos que no saben si van a comer la próxima comida. En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de 7 millones de desocupados. la verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo", analizó.