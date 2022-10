Manu Ginóbili, en el espacio: la NBA envió una camiseta firmada del 20 de San Antonio Spurs a 30 kilómetros de altura

escuchar

La NBA realizó un homenaje único a Emanuel Ginóbili. Tras su ingreso al Salón de la Fama, una camiseta de San Antonio Spurs con el número 20 y un autógrafo del bahiense fue lanzada al espacio. Es el primer basquetbolista de la historia que ha tenido una prenda en la estratósfera.

“Ginóbili es una de las leyendas más grandes de la NBA en Latinoamérica y su carrera ha inspirado a miles de jóvenes a lo largo de la región. Para lograr este nuevo hito, la NBA ha colaborado con la organización B2Space, que tiene sedes en Londres, España y Japón, y que se encargó del lanzamiento del globo despresurizado que atravesó la estratósfera con la camiseta”, detalla la oficina para Latinoamérica de la NBA, en un comunicado.

Tras su ingreso al Salón de la Fama de la NBA, Emanuel Ginóbili recibió otro gran homenaje: su camiseta enviada al espacio; el argentino fue una gran estrella del básquetbol.

El globo fue lanzado desde León, España, trepó 30 kilómetros y se mantuvo allí durante más de seis horas. La travesía puede ser observada en los perfiles de NBA Latam: aparecen la Tierra, la atmósfera y el espacio exterior en capas bien distinguibles. En cierto modo, Ginóbili estuvo en todas.

Esto es una locura: NBA y B2Space mandaron una camiseta de Manu Ginóbili al espacio como homenaje por su entrada al Salón de la Fama.pic.twitter.com/K3hma3s9a7 — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) October 13, 2022

El lanzamiento fue ecológico y no tuvo ningún efecto colateral en el planeta. “Al ser biodegradable y no necesitar combustible más que el helio que lo impulsa, el globo no produjo ningún impacto negativo en el ambiente”, precisó NBA Latam en el parte de prensa.

Emilio García Duarte, director de marketing de la NBA para Latinoamérica, dio más detalles sobre la iniciativa: “Elegimos llevar la camiseta de Manu Ginóbili al espacio por todo lo que significa para el básquetbol en Latinoamérica y para el deporte en general”, comentó. “Su legado en la cancha y fuera de ella hace de Manu una persona excepcional. Un deportista que ha representado siempre las mejores virtudes del deporte y que ha contribuido a ensalzar los valores de la NBA en todo el mundo”, agregó García Duarte.

Simpatizantes de Ginóbili en ocasión de su inducción en el Salón de la Fama, en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos.

“Con su inclusión en el Salón de la Fama Memorial Naismith, ha alcanzado cotas altísimas, y queríamos celebrarlo de una manera única. Manu fue una estrella en la cancha, así que ver su camiseta en el espacio, cerca de las estrellas, está a la altura de su legado”, concluyó el directivo.

LA NACION