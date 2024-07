LeBron James, la leyenda continúa: dos años más de su show y una obsesión por la perfección que no tiene límites

Escuchar

Sigue adelante. Su deseo por competir late con intensidad. Se impone con su presencia, se multiplica su imagen dentro de cualquier escena y él se encarga de ultimar hasta el más mínimo detalle para evitar que se apague el brillo de su corona. Y Los Angeles Lakers se encargaron de darle larga vida a The King, ya que en las últimas horas se anunció la extensión de su vínculo con LeBron James, la máxima figura que tiene la NBA, el hombre más convocante, el imán de la competencia, el atleta que a los 39 años respeta la juego como nadie y lo ama como pocos.

Desde la franquicia angelina informaron que se firmó una renovación por el máximo permitido por el convenio de la NBA por 104 millones de dólares por dos temporadas. El acuerdo tiene una cláusula de salida (player option, será James el que decida) que se puede ejecutar en 2025. Según la información que maneja el especialista de The Athletic, Shams Charania, la intención del LeBron es tomar la decisión de su permanencia como jugador año tras año.

Este acuerdo despertó una infinidad de especulaciones. Por ejemplo, que la contratación de Bronny James, el hijo de 19 años de LeBron, como nuevo jugador de su franquicia tras ser seleccionado como número 55 del Draft, significó un gesto para que The King se mantenga en la franquicia y activo. Sin embargo, nada de estas cuestiones parecen tener que ver con el real motivo de su continuidad. “Bronny se lo ha ganado... Bronny se lo ha ganado gracias al trabajo duro ”, declaró JJ Redick, el nuevo entrenador de los Lakers, sobre el fichaje del hijo de LeBron negando algunas acusaciones de nepotismo.

LeBron James en su ritual habitual previo a los partidos de su equipo en la NBA

“La expectación de mi fichaje sin duda que genera más presión. Ya he visto las redes sociales e Internet hablando de eso y de que tal vez no merezca una oportunidad. Pero he estado lidiando con cosas como esta toda mi vida. Así que no es nada diferente, pero es más amplificado, seguro. Lo superaré”, dijo Bronny.

La realidad es que el potencial de LeBron es más grande que estos gustos personales, ya que será la primera vez en la historia que padre e hijo jueguen para una misma franquicia en la NBA. El secreto para que The King siga siendo un activo de valor en la liga más competitiva del planeta básquetbol está vinculado a cómo logra ser el atleta más competitivo posible aún con 39 años. Porque la proyección de este vínculo sería hasta los 41, una edad que otros jugadores también alcanzaron en la NBA, pero ninguno con el impacto de él.

Uno de los puntos centrales de su longevidad deportiva está enfocada en la inversión que realiza LeBron en sus cuidados. Hace un tiempo se supo que gasta 1.500.000 dólares al año en su acondicionamiento físico , ya que cuenta con instrumentos de última innovación tecnológica, como las cámaras hiperbáricas, un calzado de comprensión óptima, que le hace recuperar los niveles de oxígeno en sangre, un método específico en prevención de lesiones llevado a cabo por su preparador físico, el cual es un ex Navy Seal, y una dieta cuidada al detalle por varios chefs que The King tiene a su servicio. “ Es el jugador más disciplinado que he visto en la NBA ”, le dijo Draymond Green, la estrella de Golden State Warriors, a ESPN.

“Emplea mucho dinero en cuidar su cuerpo y eso no lo hace todo el mundo. Mucha gente se piensa que es un gasto excesivo, pero ese gasto le ha permitido ganar mucho más dinero durante tanto tiempo”, aseguró Mike Miller, su ex compañero en los Miami Heat en 2018.

Todo es importante para LeBron James, no sólo se trata del cuidado de su físico, sino que es obsesivo por el entrenamiento diario. Otro de sus ex compañeros, el español José Manuel Calderón, que compartió espacio con The King en Cleveland Cavalliers, contó: “ Era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Los días libres también estaba trabajando. Cuando está en temporada, se lo toma muy en serio todo ”. Kyle Korver, el ex jugador que se retiró en 2020, asegura que también es obsesivo con la perfección como uno de los secretos que explican cómo quiebra todos los registros y compite de igual a igual con atletas casi 20 años menores: “ Hace trabajos monótonos, de repetición, para controlar y cuidar cada aspecto de su cuerpo y cada aspecto del juego que puede añadir al suyo” .

Para LeBron su mayor fortaleza no está en su condición física, sino que su cabeza es determinante para mantener sus ganas de seguir trabajando y mejorando: “ Todo depende de mi mente. Mi cuerpo va a estar preparado, porque si mi mente está en esto, yo me aseguraré de cuidar mi físico y seguiré trabajando ”.

Y la respuesta para esta posición de The King y que los Lakers determinen firmarle un contrato máximo se respalda con números impactante. LeBron cerró una temporada con registros de escándalo para su edad: 25,7 puntos, 7,3 rebotes, 8,3 asistencias, 1,3 robos, rozando el 60% en tiros de dos puntos y superando el 40% en tiros de tres puntos.

Es por eso también que LeBron, que en diciembre cumplirá 40 años, consigue dominar la escena durante 22 temporadas. Por ello es que, con este nuevo acuerdo con Los Angeles Lakers, ya superó los 500 millones de dólares sólo en contratos con equipos de la NBA. Y es tan magnético todo lo que hace que si se tiene en cuenta también sus ingresos por patrocinio (Nike y Walmart, Beat, entre otros), premios y acciones comerciales, se calcula que sus ingresos superaron los 1700 millones de dólares .

Eso implica también una buena cantidad de esfuerzos. Por eso se levanta a las 5 de la mañana para empezar una rutina física que realiza de 5 a 7 días a la semana. Y tiene tiempo para trabajar todo: la resistencia, sus pasadas, la fuerza y la flexibilidad. Estos ejercicios no le ocupan más de una hora y está establecido por su entrenador personal. El común denominador de la rutina que sigue es un calentamiento con una VersaClimber -máquina de fitness que simula la escalada-, y unos mínimos 15 minutos finales de yoga para evitar posibles descompensaciones y estimular la flexibilidad.

“ A esta altura de su carrera intentamos no exceder la carga de trabajo, sobre todo en lo que se refiere al trabajo de fuerza en el gimnasio . Se trata de que tenga suficiente combustible para aguantar toda la temporada, teniendo en cuenta que puede llegar a jugar casi 40 minutos cada noche”, explicó Mike Mancias, su personal trainer, en una entrevista al portal Ladder.

Larga vida para LeBron James, el hombre más convocante de la NBA. Un competidor voraz. Un atleta único que no tiene fecha de vencimiento.