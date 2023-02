Néstor Che García: el entrenador que fue echado de la selección argentina y tuvo su desquite al ser contratado por Dominicana

escuchar

“No, esto no es una revancha, para nada”. A Néstor García, el destino lo puso en un lugar “extraño”. El “Che” se convirtió en el verdugo de la selección argentina de básquet. Las victorias (no una, sino dos) de su equipo, República Dominicana, frente a la albiceleste, y sobre todo la del domingo pasado en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, entregó un guión perfecto para una serie. Es que, al principio de las eliminatorias, García luchó por meter en la Copa del Mundo a la Argentina. Pero al final, le tocó dejar a su ex selección con las manos vacías. Su festejo al final del partido demostró su alegría, pero por la confianza que le dieron en República Dominicana. Sin embargo, el Che siente tristeza porque el último campeón de América no estará en la Copa del Mundo. Y deja entrever que quizá no estaba todo bien a la hora de alejarse de Argentina.

La historia es mucho más prolongada. Todo comenzó a escribirse a fines de agosto pasado. Los jugadores argentinos llegaron a la ronda de tiro, en la mañana previa al partido con Bahamas, que se iba a disputar la noche del 29 de agosto del año pasado. Allí no encontraron al entrenador. Entonces comenzó el final de su proceso, que estaba a punto de cumplir un año. Estos desajustes hicieron explotar la paciencia de todos los jugadores, que no querían un final así, pero la Confederación Argentina de Básquetbol, con Fabián Borro a la cabeza, entendió que lo necesario era encontrar una salida para el entrenador.

El Che celebrando en el vestuario de Polideportivo junto a sus jugadores Twitter Selección de República Dominicana

El final llegó tras una reunión de los jugadores de más peso con el coach. Allí le habrían manifestado que no les habían gustado algunas actitudes. Este escenario resultó muy incómodo para todos, por eso se entendió que se debía solucionar de raíz el asunto. Y no importó que estuviese el equipo a un puñado de días de comenzar su participación en la Americup, ni que por delante tuviese dos ventanas determinantes en la misión de conseguir un pasaje a la Copa del Mundo de Japón, Indonesia y Filipinas 2023. Ante este escenario, quien asumió la conducción técnica fue Pablo Prigioni que, a pocos días de llegar, conquistó la Americup.

Néstor García se quedaba así sin trabajo. Pero al experimentado entrenador, su capacidad le iba a abrir una nueva oportunidad tras su accidentada salida de Argentina. El 22 de septiembre, a poco menos de un mes de haber dejado de ser el entrenador de la albiceleste, el bahiense fue presentado como nuevo DT de República Dominicana. “García ha sido contratado para capitanear el equipo de mayores de la Selección Nacional de baloncesto dominicana, como parte de los esfuerzos por la clasificación para el Mundial de Baloncesto y continuar mejorando su desempeño”, anunciaban así, a través de sus redes oficiales, lo que iba a ser su segundo ciclo dirigiendo a los caribeños.

Néstor García sufrió una salida poco propicia de la selección argentina y en esta oportunidad le tocó ser el verdugo de sus exjugadores FIBA

La premisa era clara. Sólo restaban dos ventanas de la clasificación al Mundial, y República Dominicana debía ganar los cuatro partidos que faltaban para meterse en la Copa del Mundo. Y lo logró: “Estamos muy contentos porque, desde que llegamos, ganamos todos los juegos y estaba muy apretado para entrar. Tenían muchas esperanzas de clasificarse, en el país todo estaban atentos al televisor. Estamos felices de que vamos a un Mundial, esto es histórico para Dominicana”, dijo el Che en la conferencia de prensa posterior al partido en Mar del Plata.

Pero lo más sorprendente fue la manera en que lo hizo. De los cuatro triunfos, dos fueron ante la Argentina. El primero de ellos, el 10 de noviembre del año pasado, en Santo Domingo, por 80 a 69. A partir de allí, siguieron las victorias ante Venezuela por 72 a 68, también como local, el 13 de noviembre. Luego ante Panamá 93-71, como visitante, el pasado jueves 23 de febrero. Y el destino hizo que en la última fecha tuviera que jugarse la clasificación ante sus exdirigidos, en un juego en el que ambos debían ganar sí o sí para meterse en el Mundial 2023. Y en Mar del Plata, una ciudad en la que es muy querido: “Jugábamos contra un equipazo subcampeón del mundo y campeón de América. Sabíamos que era difícil, que dependíamos de nosotros, pero mis jugadores no se entregaron y físicamente terminamos muy bien. El último cuarto hicimos un gran trabajo”, dijo sobre el triunfo.

A Néstor García se lo vio muy feliz, festejando con sus jugadores, que lo levantaron en andas por haber alcanzado esta gesta histórica. En las tribunas del Poli a algunos no les gustó la celebración del coach, y se llevó algunos silbidos, pero lo que a él más le importó fue cómo lo recibió Mar del Plata: “Agradezco el recibimiento que me hicieron, esta ciudad es impresionante el cariño que me tiene”. Los festejos continuaron también en el vestuario y en el ómnibus con los jugadores que ya los trasladaba al aeropuerto para regresar triunfales a su país.

Nosotros gozamos como sea:



Nuestros Guerreros de camino a tomar un avión ✈ y regresar a su país: miren el baile del Dominico/Argentino "El Che" Garcia, sin dudas el personaje!!! #FIBAWC #tiempodebasketrd pic.twitter.com/Ybgtjf7KGp — Tiempodebasketrd (@Tiempodebasket1) February 27, 2023

Esta es la segunda oportunidad en la que el bahiense, de 58 años, está a cargo del equipo de Centroamérica. Ya estuvo en 2019, dirigiéndolo en el Mundial de China, donde cosechó dos victorias, una ante Jordania y la otra ante Alemania en la etapa de grupos. Después le tocó caer ante Francia, Australia y Lituania. Pero sobre la victoria frente a los germanos en aquella competencia, hizo una comparativa: “Esa victoria estaba considerada en Dominicana como la más importante de la historia, pero ahora, ganando acá también, en esta cancha, contra este equipazo, pasa a ser algo histórico para todo el país en el básquetbol”.

Sin embargo, algo quedó en el aire entre la selección argentina y la salida del Che García. Los fundamentos por los que se lo despidió fueron claros por parte de los jugadores y de los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol, pero el Che, en principio, no quiso referirse mucho a la situación. “Esto no es una revancha. Yo estoy muy agradecido de que me hayan convocado en su momento a la selección Argentina, lo qué pasa es que por ahí las cosas se terminan. Nuestra carrera es así. Después sabemos cuál es la historia de vida de cada entrenador. Yo quería ganar con Dominicana. Cuando se terminó en Argentina, ellos me fueron a buscar rápido. Yo no tengo absolutamente nada malo ni en mi corazón ni en mi cabeza para todo lo que yo he vivido, yo pienso en el ahora, en el futuro y este es un paso muy importante en mi carrera”, y agregó: “En el deporte pasan cosas muy extrañas, en la cancha son 5 contra 5. Yo soy muy creyente, y esto lo digo con Dios que me está mirando: mi sueño era que clasifiquemos nosotros y Argentina”, reveló.

Sin embargo, horas después, en declaraciones a la radio La Red, García dejó en claro que, en cierto modo, se sintió traicionado por su salida de la selección albiceleste. “Mis jugadores me abrazaron, me tiraron para arriba, ¿qué les iba a decir, que no me levanten, cuando están felices? Nosotros logramos algo histórico. ¿De qué festejo hablan?”, comentó sobre su celebración eufórica en el medio del polideportivo. Contó que lo llamó el presidente de Dominicana: “Me hizo saber que era la victoria más importante en la historia. Cuando un país te busca y los jugadores te abrazan, ese festejo es lo más normal”.

El festejo del Che García

Y lejos de cambiar el discurso, insitió: ”No fue una revancha. A la Argentina le di lo mejor que tenía que dar, gané 6 partidos y perdí 2. No tengo nada malo con nadie, yo dirijo y le doy lo mejor que tengo a la gente. Es muy difícil clasificarse. La gente piensa que con nombres, con historia, alcanza. Y no es así”. Y sobre su salida, contó: “Me sacaron porque me tenían que sacar. Si eso estuvo bien lo tienen que decir los demás. Las decisiones son así. A mí me cuentan mis amigos. Solo dos personas sabemos por qué no estoy en la selección argentina: ni yo ni esa persona lo vamos a decir nunca. Después, lo que diga el resto, son todas conjeturas. Pactos son pactos”.

En Mar del Plata, sobre la eliminación argentina, destacó: “Soy argentino, por todo lo que ha hecho históricamente esta selección, la cuál se merece el mayor de los respetos, todos estos chicos son compañeros míos aunque ya no estemos y por supuesto que es una situación extraña. No sé a cuántas personas se les habrá dado esto de dirigir a dos equipos en un torneo internacional para clasificar a un Mundial y justo tener que enfrentarme a mi país”.