Nicolás Laprovittola sufrió una grave lesión ligamentaria y será baja durante “muchos meses” en Barcelona

El basquetbolista argentino del Barcelona Nicolás Laprovittola sufrió una grave lesión tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior y una afectación del menisco externo de su rodilla derecha.

Según comunicó este lunes el club blaugrana, el base será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y, una vez realizada la operación, se emitirá un nuevo parte médico con el tiempo estimado de baja. Se espera que Laprovittola esté fuera de las canchas durante varios meses, lo que representa un contratiempo significativo para el nuevo proyecto del Barça bajo la dirección de Joan Peñarroya.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



Les proves realitzades al jugador 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 confirmen que té una ruptura al lligament encreuat anterior i una lesió del menisc extern del genoll dret.

El jugador serà intervingut quirúrgicament en els pròxims dies.



— Barça Basket (@FCBbasket) October 21, 2024

El argentino, de 34 años, se lesionó este domingo en la derrota de su equipo frente al Baskonia (89-93) en el Palau Blaugrana. La lesión ocurrió durante el último cuarto del partido, cuando, tras una mala caída, Laprovittola quedó tendido en el suelo con evidentes signos de dolor, sin poder apoyar su pierna afectada y siendo retirado hacia el vestuario.

Aunque en un primer momento el diagnóstico apuntaba a un esguince en el ligamento, los exámenes posteriores confirmaron la gravedad de la lesión, que probablemente lo mantendrá alejado de las canchas por un largo período, aproximadamente 10 meses. Con un sentido video, Barcelona le deseó: “Volverás más fuerte, Nico”.

En lo que iba de temporada, Laprovittola estaba teniendo un buen rendimiento, alternando entre las posiciones de base y escolta. En Euroliga, promediaba 10 puntos, 6,2 asistencias y una valoración de 13,2 en las primeras cuatro jornadas, mientras que en la Liga Endesa registraba 7,8 puntos, 5,3 asistencias y una valoración de 9,8.

Cómo fue la lesión

Restaban 3.32 minutos y los visitantes ganaban por 84 a 77 cuando Laprovittola recibió un pase largo, y se fue en soledad hacia el aro con la intención de anotar. En la bandeja, recibió la infracción por parte de Timothé Luwawu-Cabarrot. Luego de la acción, el argentino sufrió una mala caída, en la que no consiguió apoyarse bien, y quedó tendido en el piso tomándose la rodilla derecha, con gestos de dolor. De inmediato, compañeros y rivales se le acercaron al de Morón, preocupados por su reacción. Después, fue atendido por el cuerpo médico de Barcelona.

Finalmente, “Lapro” pudo ponerse de pie con la ayuda de un doctor y de su compañero checo Jan Veselý, que lo acompañó hasta la puerta de ingreso a los vestuarios. Luego, el argentino fue trasladado hasta los camarines por dos colaboradores de Barcelona.

Tras los primeros movimientos y observaciones el primer diagnóstico fue que el jugador argentino tenía un esguince en el ligamento de su rodilla derecha, aunque alertaba que esa no era la lesión definitiva. Así lo manifestó también el comunicado oficial que brindó la institución catalana.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 té un esquinç del lligament del genoll dret. Les proves que es realitzaran aquest dilluns determinaran l'abast exacte de la lesió.



— Barça Basket (@FCBbasket) October 20, 2024

Acerca de lo sucedido con Nicolás Laprovittola habló Joan Peñarroya, entrenador de Barcelona. La opinión del coach no había sido esperanzadora con el posible resultado de los exámenes médicos que se le realizarán para saber cuál es el grado de la lesión: “Vamos a esperar a que le hagan las pruebas mañana (por hoy), pero seguramente la peor noticia de hoy no será la derrota. La lesión no pinta bien, pero vamos a ver si tenemos suerte y es menos grave de los que ‘a priori’ pensamos”, había proyectado. Y sobre lo que será la ausencia del base, Peñarroya agregó: “El resto de jugadores tendrán que dar un paso adelante para sustituir a Laprovittola los días que esté de baja”.

Vale destacar que Barcelona sufrió su primera derrota en las cuatro fechas que disputó en la temporada actual de la Liga ACB. Fue derrota por 93-89 ante Baskonia en el Palau Blaugrana. Con este resultado marcha en el tercer puesto detrás del líder, Unicaja y el segundo que es Valencia Basket. Pero el sabor amargo de perder el invicto se extiende a partir de la lesión de uno de sus mejores jugadores.

En el duelo, Nicolás Laprovíttola, sumó tres rebotes y ocho asistencias. De todas formas, el base no estaba teniendo su mejor partido ante Baskonia. Además, sólo disputó 16 minutos luego de lo que fue la gran victoria de Barcelona en Belgrado ante Estrella Roja el último viernes, por la Euroliga, donde todo el equipo hizo un gran desgaste y el argentino marcó nueve unidades y repartió siete asistencias.

