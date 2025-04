Adolfo Cambiaso cumplió 50 y festejó con el pase a la final del US Open... que jugará contra su hijo

El padre, el hijo y el espíritu ganador. El próximo domingo, los Cambiaso, Adolfito y Poroto, definirán el Abierto de Estados Unidos de polo por segundo año consecutivo. El maestro, de 50 años cumplidos este martes, y el alumno, de 19, vivieron esta particular circunstancia hace doce meses, en la misma cancha del National Polo Center, en la cual se cruzarán miradas desafiantes en el día de Pascua. Para la ocasión, dejarán nuevamente a un lado el lazo de sangre y se debatirán fervorosamente por el premio mayor de la temporada de Palm Beach.

Aquel domingo 21 de abril de 2024, el joven superó al veterano: Poroto, liderando a La Dolfina, alzó la copa plateada que cierra la Gauntlet of Polo, es decir, la triple corona estadounidense. Y Adolfito, con la camiseta de Valiente, se quedó masticando la derrota en esa primaveral tarde del hemisferio Norte. El calendario dio una vuelta completa y ahora se le presenta a Adolfito la oportunidad de tomarse la revancha. Un momento que el gen ultracompetitivo del mejor jugador de la historia profesional del polo aguardó con paciencia y ansias. ¿Se le dará esta vez? ¿Conseguirá el protagonista de luchas épicas el décimo US Open para su palmarés? ¿O prevalecerá el exitoso envión de Poroto, campeón en 2021 junto a su papá y el año pasado en contra de él? Este domingo a las 15.30 en el estadio, las 17.30 de Argentina, comenzará a develarse la respuesta.

Adolfo Cambiaso a fondo en Palm Beach; La Dolfina-Tamera, después de ganar el trofeo CV Whitney, irá por el Abierto de Estados Unidos.

En el primer turno de este supermiércoles de semifinales, en la cancha 3 del predio de Wellington, Florida, La Dolfina-Tamera venció con autoridad a Coca-Cola por 9-4. La organización de la patrona oriunda de Tennessee Gillian Johnston completó una muy buena temporada, la mejor en mucho tiempo, aunque no coronada con podios. El equipo llegó a las definiciones por el trofeo CV Whitney y la USPA Gold Cup y en ambos casos le faltó un cuarto para el dólar. La Dolfina-Tamera, con el patrón salvadoreño Alejandro Poma, aventajó a Coca-Cola en la final del primer certamen, y Park Place, propiedad del ruso Andrey Borodin, lo rebasó en el desenlace de la Copa de Oro de la Asociación de Polo de Estados Unidos.

Ahora, en la otra llave del cuadro del Abierto, en el segundo turno y en la cancha 2 (contigua al estadio del campo principal), La Dolfina-Catamount, con Scott Devon como patrón, derrotó por 11-9 a Park Place en un cierre algo apretado. El cuarteto guiado por Poroto Cambiaso no se había arrimado a ninguna definición en el circuito; en cambio, Park Place, en el que esta vez Andrey Borodin fue reemplazado por Gabriel Crespo, venía de adjudicarse la Gold Cup unas semanas atrás.

El padre

Adolfito no tuvo partido. Falló la oposición. La Dolfina-Tamera se presentó en el National Polo Center para afrontar un compromiso que resultó tedioso, por el cortado desarrollo, pero a la vez sencillo, por la desorganización que tuvo enfrente. Adolfito, su compadre Diego Cavanagh, Matt Coppola y Poma controlaron el juego a lo largo de los siete chukkers, más allá de que el primero arrojó un empate (1-1).

Foul tras foul, interrupción tras interrupción, los períodos fueron sucediéndose lánguidamente. Pablo Pieres intentaba y pocas cosas le salían. Lorenzo Chavanne, su lugarteniente, de enormes condiciones y pulida técnica, apenas aportó pinceladas de su talento, como un golazo en el chukker final, con el vencedor definido, cuando desde lejísimos y en diagonal a los mimbres clavó un misil que partió el arco al medio.

Tras su primer partido con 50 años de edad, Cambiaso celebra con Diego Cavanagh, Matt Coppola y Alejandro Poma el pase a la final de uno de los tres campeonatos de polo más grandes fuera de Argentina. gentileza @agusfondaph

Fue el gol de la honra, tanto para el cuarteto derrotado como para Lorenzo, que en el primer capítulo vio la tarjeta amarilla por una fuerte infracción contra Cavanagh. Ese cuarto y último tanto redujo la paliza y sirvió para que el equipo, al menos, se impusiera en un parcial. En síntesis, fue una actuación light de Coca-Cola. Le faltó gas. Resultó inesperada y frustrante.

La Dolfina-Tamera se adaptó rápidamente a la situación y trabajó a reglamento, sin esforzarse demasiado. Adolfito y Cavanagh, la figura del partido, dirigieron el juego a voluntad. El crack de Cañuelas, algo errático y demasiado enfocado en tirar al arco desde larga distancia, mostró su habitual oficio para este polo de menor ritmo y mayor control de la bocha. Su compañero anduvo preciso en el armado y certero ante los mimbres. Es un fantástico jugador en el nivel de 22 goles de handicap.

El hijo

Poroto y compañía empezaron pisando fuerte contra Park Place. Un chukker inicial de 4-0 marcó la tendencia del desarrollo. Luego la presión se redujo, la marca al 3 del casco argentino se ajustaron y el partido cambió. Tapado Rufino Merlos (de 18 años, hijo de Agustín), de muy buen desempeño, y mejor custodiado el back Jesse Bray, a La Dolfina-Tamera le costó manejar la bocha. Hilario Ulloa, el incansable batallador oriundo de Lincoln, sacudió la modorra del conjunto y con su vigor Park Place resurgió. De a poco acortó la brecha en el resultado, y llegó al capítulo final con la ilusión de darlo vuelta, apenas un gol abajo, 8-9.

Ante la situación límite y la inercia ganadora de Park Place, con un Mariano González (h.) de valiosas prestaciones tanto en ataque como en defensa, afloraron la clase de Poroto y la voluntad de Bray –casi siempre bien ubicado– y volvió al partido el incisivo Merlos. Cuando la tarde se hacía noche, volvió a salir el sol para La Dolfina-Tamera. Encima, Poroto entró pasó a jugar los últimos siete minutos y medio piloteando un jet cuadrúpedo, Gitano, distinguido como el mejor ejemplar del partido. Sobre ese colorado, el heredero salió despedido de un throw-in con la bocha, y tras una bestial corrida hacia el arco marcó un 11-8 casi definitivo, a cinco minutos de la campana de cierre.

En el lapso restante, Park Place se volcó desesperado en ataque, propulsado, como es habitual, por el motor fuera de borda que es Ulloa. Pero ya no sorprendería a La Dolfina-Catamount. Éste lo esperó tranquilo, bien organizado y con las marcas ajustadas para no pasar zozobra en el último tramo. Los festejos se desataron en los palenques y Adolfito no paraba de felicitar a los jugadores, en especial a su hijo... su próximo rival. Una de las personas más contentas era Devon, al que en 2006 una grave lesión lo sacó momentáneamente del deporte que tanto lo apasiona: “Durante un partido, un caballo se abalanzó, corcoveó, se me cayó encima y casi me mató”, contó hace un tiempo.

Un festejo de Adolfo y Poroto Cambiaso por el pase a la final del US Open

Ganaron los dos La Dolfina. Y el domingo pugnarán por el trofeo más importante del polo norteamericano. Una vez más Adolfito estará frente a Poroto. El maestro contra el alumno. El padre y el hijo del espíritu ganador.

Scott Devon, Poroto Cambiaso, Jessey Bray y Rufino Merlos son finalistas del Abierto, que La Dolfina-Catamount definirá este domingo frente a La Dolfina-Tamera. gentileza @agusfondaph

Síntesis de La Dolfina-Tamera 9 vs. Coca-Cola 4

La Dolfina-Tamera: Alejandro Poma, 1; Matt Coppola, 4; Diego Cavanagh, 7, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 22.

Alejandro Poma, 1; Matt Coppola, 4; Diego Cavanagh, 7, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 22. Coca-Cola: Gillian Johnston, 0; Lorenzo Chavanne, 6; Pablo Pieres, 9, y Lucas Criado (h.), 7. Total: 22.

Gillian Johnston, 0; Lorenzo Chavanne, 6; Pablo Pieres, 9, y Lucas Criado (h.), 7. Total: 22. Progresión: La Dolfina-Tamera, 1-1, 3-1, 6-2, 7-3, 9-3 y 9-4.

La Dolfina-Tamera, 1-1, 3-1, 6-2, 7-3, 9-3 y 9-4. Goleadores de La Dolfina-Tamera: Coppola, 1; Cavanagh, 5 (2 de penal), y Cambiaso (h.), 3 (2 de penal). De Coca-Cola: Chavanne, 4 (2 de penal).

Coppola, 1; Cavanagh, 5 (2 de penal), y Cambiaso (h.), 3 (2 de penal). Chavanne, 4 (2 de penal). Incidencias: fue amonestado Chavanne en el primer chukker.

fue amonestado Chavanne en el primer chukker. Jueces: Kimo Huddleston y Julian Appleby. Árbitro: Gastón Lucero.

Kimo Huddleston y Julian Appleby. Gastón Lucero. Cancha: N° 3 del National Polo Center (Wellington, Florida).

Resumen de La Dolfina-Catamount 11 vs. Park Place 9

La Dolfina Catamount: Scott Devon 0; Rufino Merlos, 5; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Jesse Bray, 7. Total: 22.

Scott Devon 0; Rufino Merlos, 5; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Jesse Bray, 7. Total: 22. Park Place: Gabriel Crespo, 0; Louis Hine, 5; Hilario Ulloa, 10, y Mariano González (h.), 7. Total: 22.

Gabriel Crespo, 0; Louis Hine, 5; Hilario Ulloa, 10, y Mariano González (h.), 7. Total: 22. Progresión: La Dolfina-Catamount, 4-0, 4-2, 7-3, 7-5, 9-8 y 11-9.

La Dolfina-Catamount, 4-0, 4-2, 7-3, 7-5, 9-8 y 11-9. Goleadores de La Dolfina-Catamount: Merlos, 4; Cambiaso, 4, y Bray, 3. De Park Place: Hine, 1; Ulloa, 6 (4 de penal), y González (h.), 2.

Merlos, 4; Cambiaso, 4, y Bray, 3. Hine, 1; Ulloa, 6 (4 de penal), y González (h.), 2. Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Árbitro: Kaina DeCoite.

Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Kaina DeCoite. Cancha: N° 2 del National Polo Center (Wellington, Florida).

Juan de Dios Vera Ocampo Por