“Se me fue la mano”: las disculpas de Luka Doncic por llegar con sobrepeso y el crack que sigue sin jugar

Un problema por atender. Una alarma que se enciende para algunas jóvenes estrellas. La necesidad de comprender que es necesario enfocarse en algunas cuestiones que están por fuera de una cancha, pero que inciden directamente adentro de ella. Los riesgos a los que se enfrentan y la exposición de sus cuerpos.

No es sencillo de resolver, porque los problemas de alimentación en algunos casos se deben a múltiples factores. Algunas franquicias de la NBA está luchando contra cuestiones que están atrapan a sus figuras. El esloveno Luka Doncic reconoció en los últimos días que se “pasó” y las últimas imágenes de Zion Williamson son más que elocuentes.

Si bien desde hace varios meses se habla de las condiciones físicas de Zion y que en los Pelicans están alertas porque no logran “controlar” al muchacho de 21 años, en los últimos días los focos quedaron puestos en otra de las estrellas de la competencia: Doncic. El esloveno fue el centro de los comentarios en una de las transmisiones oficiales del partido entre Dallas Mavericks y Brooklyn Nets.

Doncic estuvo sin jugar algunos partidos por problemas en las rodillas y el tobillo izquierdo, que sufrió esguinces que lo sacaron de tres partidos a mediados de noviembre. Ante los Nets fue cuando se lo advirtió lejos de su mejor forma física. Incluso, en la transmisión de la cadena TNT, Reggie Miller, que trabaja como analista, aseguro que los movimientos de Doncic no eran los mejores porque entendía que estaba con sobrepeso.

Luka Doncic se mostró menos ágil en el juego ante Brooklyn Nets Ron Jenkins - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En este momento le veo más pesado que nunca. Mirá cómo está subiendo y bajando. Realmente no está corriendo”, dijo Miller. Y agrego: “Si eres Doncic tienes las llaves del reino. Es una superestrella, pero podría ser mucho mejor. Y mejorará. Para mí tiene que adelgazar y mejorar en defensa”.

Cuando terminó el encuentro, el esloveno de los Mavericks respondió a las consultas que le hicieron acerca de su sobrepeso: “La gente va a hablar de eso sí o sí, pero sé que tengo que hacerlo mejor. Tuve un verano largo y luego me relajé un poco. Después de los Juegos me tomé tres semanas de descanso. Dije que me relajaría un poco, tal vez demasiado, y que tenía que volver a la normalidad”.

También fue consultado y por las críticas que recibió en las redes sociales y el esloveno dijo: “La gente en Twitter puede decir cualquier cosa, pero es verdad. No estoy en mi mejor forma física. Llegaré a estarlo, seguro. Pero ya sabes, nunca he sido un tipo muy musculoso, así que, ¿qué puedo decir?”.

Kevin Harlan, otro comentarista televisivo, dio más indicios y citó fuentes de la franquicia para dar detalles del tema. “Alrededor del equipo se lo escucha decir que está agotado”, reveló.

Tim MacMahon, de ESPN, publicó un artículo tras la salida de Rick Carlisle de los Mavericks y aseguró que las dos últimas temporadas el esloveno volvió pesando alrededor de 118 kilos. Demasiado para un jugador de 2,01 metros. Según las estadísticas de la web oficial de la NBA, Doncic es el vigesimocuarto jugador más pesado. Es el mismo peso que le dan a Nikola Vucevic (2,08) y algo más que el de Rudy Gobert (2,16), Clint Capela (2,08) y LaMarcus Aldridge (2,11).

No sólo Doncic está bajo la lupa, sino que Zion Williamson parece no poder encontrar su mejor forma física. Si bien desde que comenzó la temporada se habla de su sobrepeso, se informó que volvió con 136 kilos de sus vacaciones y que eso complica todavía más sus rodillas, en los últimos días apareció una foto en la que parece haber aumentado todavía más su peso.

Zion Williamson durante un tiempo muerto contra Miami Heat Mark Brown - Getty Images North America

El hombre de los Pelicans, que mide 1,98 metro, acudió al último partido de su equipo y su descomunal figura fue lo que impactó. Le tomaron algunas fotos y allí se encendió la alarma: se especula que puede estar sobre los 140 kilos.

Williamson aún no pudo debutar esta temporada después de ser operado de un pie. En las últimas semanas había llegado a hacer entrenamientos casi completos, pero cuando se disponía a hacer ejercicios de cinco contra cinco comenzó a sufrir dolor y tuvo que parar nuevamente.

Son dos estrellas, aunque Doncic parece no tener demasiados problemas para jugar con algún kilo de más, aunque saben en Dallas que puede su cuerpo pagar las consecuencias. Sin embargo, en Zion la situación es más compleja. Lo que está claro es que las franquicias de la NBA deben poner un poco más de atención sobre cómo se cuidan sus estrellas.