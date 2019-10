Wanchope Ábila lleva convertidos 24 goles en 57 partidos en Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Boca no llega a la revancha con River como le gustaría. No solo porque arrancará 0-2, sino porque su performance bajó en rendimientos individuales y colectivos. A los dirigidos por Gustavo Alfaro les está costando hacer goles, pero esto no está ligado a una falta de eficacia, sino que el principal déficit es que no genera situaciones claras. El problema está en la generación. Hay muchos puestos que no están consolidados y tampoco aparecen sociedades que le den réditos. Quizás, por feeling y formas de entender el fútbol, la dupla que más "entendimiento" pueda generar hoy es la de Carlos Tevez con Ramón Ábila.

Y a partir de ellos da la impresión de que Alfaro definió a los titulares. Contando los partidos oficiales, Tevez hizo 78 goles en 235 partidos con la camiseta de Boca; Wanchope Ábila suma 24 en 57.

¿El resto? Salvo Iván Marcone (0/34), todos los demás que ubicaría Alfaro saben lo que es, al menos, festejar un gol en Boca: Buffarini (1 en 58), Lisandro López (5/30), Izquierdoz (2/49), Mas (5/61), Salvio (3/9), Almendra (2/31) y Mac Allister (1/14). ¿En la cabeza de Alfaro estuvo esta ecuación? Quizás evaluó que realmente son los jugadores más aptos para revertir la serie con River, quizás también pensó: "Si más allá de las pruebas y determinados rendimientos individuales, nada me garantiza un mejor juego, por ahí convenga poner a los que tengan un mejor promedio de gol". En definitiva, Boca está obligado a hacer goles. Seguro dos (para al menos forzar la definición por penales); cuatro, si River logra convertir apenas uno.

¿Podría aumentar este promedio de gol del equipo titular? Quizás con Fabra en el lateral izquierdo (7 goles en 76 partidos) o incluyendo a De Rossi por Almendra. El italiano convirtió en su carrera 64 goles en 621 partidos. Y en Boca tiene uno pese a que apenas actuó en 5 partidos. Después, Zárate (15/58) podría darle un toque más ofensivo en lugar de Mac Allister, pero para eso debería cambiar el esquema. Luego... Villa apenas suma 3 festejos en 46 partidos en Boca, no suele resolver bien ni los centros ni las asistencias ni las definiciones mano a mano. Reynoso (4/53) desaprovechó la chance en Núñez, Weigandt (0/12) es menos ofensivo que Buffarini; Hurtado (1/12) y Soldano (1/8) por ahora aportan más buenas intenciones que realidades.

Salvio, Tevez y Ábila son un signo de interrogación en función de sus respuestas físicas. Y que tres de los 11 titulares estén en esa condición puede ser bastante ventaja (para el rival). Pero Alfaro definió sus cartas por el gol, aun corriendo riesgos.