Pasó lo que tenía que pasar resolviéndose tal como se esperaba; en modo rápido, contundente y sin dejar sospechas piadosas. Los nueve minutos de acción que necesitó el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez para retener el título supermediano (CMB-AMB) por KOT al completarse el tercer round, sobre el retador turco Avni Yildirim, se esfumaron en una atmósfera especial y novedosa en la vida del peleador de Guadalajara. Y no dejarán nada para el recuerdo. Sólo un buen cruzado de derecha que mandó al tapiz al ignoto retador obligatorio del CMB, que reabrió polémicas sobre el grado de valía y mérito que ofrecen o no los rankings mundiales de estos días.

"Canelo" se afirma como un tentador producto comercial y expansivo de la industria del boxeo. Del marketing y la TV, que propuso un rotundo cambio de su imagen en torno al lanzamiento 2021. Aquel rústico pelirrojo, ícono nacionalista azteca, cobijado en ponchos de colores y receptor de los compases de rancheras clásicas de Vicente Fernández o Jorge Negrete, se constituyó -ahora- en un puntal desafiante del espectáculo de Miami y el estado de Florida, donde el Covid-19 parece ser un invitado indiferente.

No sólo albergó 15.000 fanáticos, que lo vivaron sin exigirle mayores estridencias, sino que formó parte de "fotografías" ajenas a su naturaleza. El excéntrico rapero J-Balvin fue su escudero y sus danzas lo proyectaron hacia un rotundo cambio de rumbo: "Quiero convertirme en un símbolo latinoamericano y que todo el continente me apoye descubriendo nuevos escenarios como Dubai, Inglaterra, Japón, o lo que sea. Es hora de hacerlo. sino cuándo va a ser". Con estas palabras el mexicano, de 30 años y ganador de 55 combates -37 por KO-, una derrota y dos empates, que le valieron ganar cuatro coronas mundiales en pesos diferentes ( desde mediano jr. a semipesado), abrió su dialogo con la prensa.

Lo más importante de todo ello, estuvo dado en la continuidad de sus palabras: "Peleé como se debía. Serio y a ganar lo antes posible. Confirmo para el 8 de mayo mi match de unificación (OMB) con el inglés Billy Joe Saunders, para el 3 de mayo. Sin escenario fijo y para septiembre, desafío a Calleb Plant, campeón de la FIB. Quiero cerrar esta temporada con mi corona unificada."

Canelo anunció su futuro inmediato en modo contradictorio. Las fechas del 8 de mayo y 11 de septiembre -previstas para estas contiendas- constituyen celebraciones mexicanas en Las Vegas, donde es amo y señor. Sin embargo, plantea un divorcio del estado de Nevada si las reglas de combates a puertas cerradas siguen allí.

Su contratiempo no radica en la sede de sus peleas. Está dado en el relieve de sus adversarios. Ni Saunders ni Plant -pese a sus logros deportivos- conforman un espectáculo atractivo a la hora del gran consumo pugilístico. No logró entusiasmar con sus anuncios. No habló ni del kasajo Gennady "GGG" Golovkin, campeón mediano (FIB), ni del norteamericano Jermall Charlo, campeón mediano (CMB), que están pidiendo a gritos subir de peso para enfrentarlo en cotejos que los aficionados aguardan lo antes posible. Y allí estuvo la gran decepción.

Álvarez está inmerso en una disciplina y continuidad destacable. Elogiable. Lucha por ser lo que no es: un indiscutido N°1. Sus asignaturas pendientes no caducaron aún: su derrota con Floyd Mayweather y sus cotejos equilibrados y de fallos extraños con "GGG". La cruel crítica de éste deporte todavía le pasa aquellas viejas facturas y le exige protagonizar clásicos de alto vuelo popular para penetrar en la historia grande. Esa que, por el momento, lo sigue mirando de reojo.

