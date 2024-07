Fernando “Puma” Martínez venció a Katuzo Ioka y logró la unificación de los títulos supermosca

Escuchar

¡Histórico! Fernando “Puma” Martínez, el único campeón mundial del boxeo argentino, se impuso en Tokio ante el japonés Kazuto Ioka por la unificación de los títulos supermosca (52,152 kg) de la Asociación Mundial (WBA, que estaba en poder de Ioka) y de la Federación Internacional (IBF) que ya ostentaba el peleador del barrio de la Boca. El combate, que se realizó en el estadio Ryogoku Kokugikan de la capital nipona, se decidió por las tarjetas tras 12 rounds y con fallo unánime (116-112; 117-111; 120-108).

“Estoy muy emocionado, gracias por mi viejo que me vino a ver y para mi hermano que ya no está y me vio desde el cielo. Gracias a Japón, por la gente que me brindó su humildad, espero volver a venir”, dijo el campeón tras la pelea. Y agregó: “Tiré con todo mi poder y di una batalla para la gente. Me voy muy feliz porque la gente quiere ver guerra. Hoy Argentina tiene a un campeón unificado como Accavallo, Nicolino Locche, Pascualito Pérez”, rememoró entre lágrimas.

“Martínez vs. Ioka” ya quedó en los libros: se convirtió en una de las diez peleas más importantes realizadas por boxeadores argentinos en Japón desde que Pascual Pérez destronó a Yoshio Shirai en 1954. Hace 70 años. Todas las leyendas boxearon allí: Accavallo, Locche, Cañete, Laciar y Castro, entre tantos. “Martínez vs. Ioka” se erige ya como uno de los combates más importantes de ésta década.

A los 32 años y con un récord legítimo de 26 victorias (11 KO) y 6 derrotas, “El pibe de la Boca” exhibió una gran convicción desde que ganó la corona (FIB) en 2022 ante el filipino Jerwin Ancajas, un experto y sabio pugilista al que volvió a batir en match revancha. A partir de allí, los desencuentros entre sus representantes, “Chino Maidana Promotions” y sus promotores estadounidenses: PBC lo perjudicaron notoriamente. En lo económico y deportivo.

Fernando “Puma” Martínez vs. Kazuto Ioka, en Tokio

Su última pelea fue ante otro filipino: Jade Bornea, a quien venció por KOT en once rounds, el 24 de junio de 2023. No volvió a competir desde entonces. Más de un año de inactividad y, está claro, esto puede pesar en el trámite del match.

Durante ese período improductivo vivió desgracias familiares que lo afectaron y una incertidumbre absoluta sobre su futuro. Debió superarlas en silencio, con sacrificio y rabia. Buscó esta pelea con Ioka y la encontró.

En tanto, Kazuto tiene 35 años y venía con un récord de 31 victorias (16 KO), 2 derrotas y un empate. Comienza a sentir el trajín en este deporte y quedó expuesto en sus recientes peleas por esta corona con Joshua Franco, dejando muchísimas dudas.