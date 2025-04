Fórmula 1: Jack Doohan reconoció que no estaba en condiciones de manejar luego de conocerse el impactante video

Arranca la fecha 4 del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin. El estado de salud de Jack Doohan fue la preocupación de todos, no solo en Alpine y siempre con la sombra de Franco Colapinto. Sobre todo, luego del impactante accidente que sufrió al comienzo de la segunda práctica libre en el circuito de Suzuka, en Japón, el pasado fin de semana.

Las dificultades de Doohan para salir del cockpit del Alpine

El piloto australiano la pasó muy mal. Por momentos, pareció que salir del monoplaza, tras ese duro impacto, era una causa perdida al finalizar el Gran Premio nipón, según registraron las cámaras de transmisión de TV cuatro días atrás. Doohan necesitó de la ayuda de uno de los ingenieros del equipo Alpine y del piloto de Haas, Esteban Ocon, para abandonar su coche, luego de completar las 53 vueltas de la competencia en la que finalizó decimoquinto. Verdaderamente, fue grave.

Este jueves, en la primera actividad oficial en el circuito de Sakhir, el compañero de equipo de Pierre Gasly participó de la conferencia de prensa previa al inicio de la fiesta de los motores y confirmó que tuvo dolores durante el fin de semana. Y dejó perplejos a más de uno.

“El viernes me dolía un poco. El sábado me sentí peor y el domingo aún peor. Diría que sentí dolor desde el principio de la carrera, no necesariamente hacia el final, pero sin duda me ayuda con la adrenalina. Creo que es natural con la derivación y la posición. Así que un par de días de descanso, el lunes, el martes y, obviamente, ayer... fueron muy necesarios”.

Jack Doohan, durante la conferencia de prensa FADEL SENNA - AFP

“Ya estoy al 100 por ciento, estoy recuperado totalmente. Gracias por preocuparte”, dijo, con una fina ironía, ante la consulta de uno de los periodistas presentes en el contacto de los pilotos con los medios que Doohan compartió junto a Andrea Kimi Antonelli y Carlos Sainz Jr.

“Tengo muchas ganas de tener un fin de semana limpio, de ponerlo todo en orden. Esta semana tenemos la oportunidad perfecta para volver a tener un fin de semana completo de carreras. Y tengo muchas ganas de volver a Bahréin. Hoy hicimos pruebas en un sitio donde creo que hacía 25 grados más. Así que va a ser muy diferente, y el equilibrio, la sensación y el agarre del coche van a ser terribles”, advirtió. “Siendo sincero, cada fin de semana ha tenido sus ventajas y sus aspectos positivos, que han sido lo más importante”, contó, con el vaso medio lleno.

El Alpine del australiano Jack Doohan gira durante el Gran Premio de Japón el domingo pasado PHILIP FONG - AFP

Y fue más allá: “Y creo que, mientras aprendas de los contratiempos, las cosas que se pueden mejorar, cómo acercarte y digerirlas, podrás asegurarte de dónde vienen esos aspectos positivos y cómo replicarlos. Y lo más importante este fin de semana es organizarlo todo, que sea tranquilo de principio a fin. Sigo mejorando y acercándome cada vez más, para que podamos empezar a conseguir ese paquete completo”, fue su análisis.

El Gran Premio de Japón quedó en poder del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero la carrera en Suzuka no tuvo los matices necesarios para atrapar a los televidentes. El tema que sí acaparó la atención en el fin de semana de Fórmula 1 fue el impactante accidente que sufrió Doohan en la práctica 2, que dejó a su Alpine prácticamente destruido tras la jornada del viernes, al no cerrar el DRS en la curva 1. El australiano sufrió algunos daños físicos; uno de ellos fue un traumatismo fuerte en su mano izquierda, lesión que quedó en evidencia al finalizar la carrera del domingo, con un video desde el cockpit que se viralizó.

Tras el choque que incluso puso en duda su participación en la carrera principal, Doohan tuvo luego un aceptable rendimiento en el Gran Premio de Japón: tras largar en el puesto 19 adelantó cuatro posiciones y finalizó en el 15° lugar. Sin embargo, una vez que el joven de 22 años llegó a boxes en el A525 de Alpine, presentó serios problemas para salir del auto. La cámara oficial, ubicada encima de la cabeza de los pilotos, captó ese momento en el que Doohan no pudo salir por sus propios medios de la butaca.

Jack Doohan saliendo del Alpine con dificultad y ayudado por un mecánico de su escudería Captura TV

Además, en el video, se observa que el australiano en ningún momento apoya su mano izquierda y la deja siempre en la misma posición, también con su brazo extendido y rígido. Eran las secuelas del accidente. Tras la carrera, el australiano no dio una explicación oficial de lo sucedido, mientras que la escudería tampoco se refirió a esta dificultad. De hecho, fueron los fanáticos de la Fórmula 1 quienes abrieron el debate en las redes sociales sobre cuál fue el verdadero motivo por el que no podía salir del vehículo por su propios medios. Los gestos de dolor fueron claros.

Una vez que salió por completo del coche, a Doohan se lo ve rengueando, abrazado a Ocon y tomándose su brazo izquierdo. Esta situación llamó la atención de los aficionados y la prensa, incluso la australiana. El sitio oceánico News.com tituló una nota con “El gran secreto de Doohan” y advierte: “Doohan hizo todo lo posible para ocultar el problema durante todo el fin de semana, pero el video ha suscitado preocupaciones de que nunca se le debió haber dejado competir”. En este contexto, vuelve a aparecer el nombre del argentino Franco Colapinto como su reemplazante.

LA NACION