Juegos Olímpicos París 2024: Ayoub Ghadfa cayó, se levantó como un resorte y peleará por el oro

El boxeador Ayoub Ghadfa venció este miércoles al francés Djamili-Dini Aboudou en una de las semifinales del peso superpesado (+92 kg) y peleará por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos París 2024 de esa categoría. Pero lo curioso del combate fue que lo hizo luego de haber ido a la lona y levantarse como un resorte, cuando el árbitro comenzaba a contarle.

Ghadfa, nacido en Marbella hace 25 años y de ascendencia marroquí, ganó por decisión unánime bajo una atmósfera muy adversa, con los 15.000 espectadores apoyando firmemente a su rival en el estadio Philippe Chatrier de Roland Garros, donde se celebra la etapa final del boxeo olímpico.

En los dos primeros rounds, el español construyó una ventaja suficiente para compensar ese breve derribo que sufrió en el tercer episodio, que entusiasmó al público en las tribunas. La caída en mitad de ese asalto duró un abrir y cerrar de ojos, hasta que llamativamente se levantó desde el suelo impulsándose con las piernas, sin utilizar sus manos o brazos.

“De pequeño ya era muy habilidoso haciendo esas cosas, haciendo volteretas y, bueno, simplemente quise demostrar que no me había llegado el golpe como para dejarme tocado. Entonces hice eso y seguí con mi plan”, explicó el púgil español.

Tras ello, y con los aficionados locales enfervorizados, el anuncio de las tarjetas se vivió en un clima tenso: los franceses recibieron con abucheos la decisión unánime de los cinco jueces, mientras Aboudou aceptaba la derrota alzando el brazo del español.

“Siendo deportista, tienes que soñar en grande. Los sueños se cumplen y al final yo mismo me lo estoy demostrando. Esto era mi sueño y, cuando lo sueñas, te lo imaginas; y se ha cumplido”, declaró Ghadfa, en zona mixta. “Estoy muy contento, muy emocionado por todo el trabajo que llevamos hecho tantos años. Gracias a Dios está saliendo todo bien. Es verdad que en el tercer asalto hubo un momento en que me descuidé y bajé un poco la guardia, lo que hizo que me llegue un golpe y desestabilice un poco”, admitió.

El español Ayoub Ghadfa celebró su victoria por puntos sobre el francés Djamili-Dini Aboudou en un estadio con 15.000 aficionados, en medio de abucheos. MOHD RASFAN - AFP

“Pero estaba bien, pude seguir y no me desconcentré, que eso era lo importante, y seguí la táctica del combate”, insistió el púgil, que acalló con su triunfo el fervor de miles de asistentes al estadio. “No es nada que me afecte. Al final, cuando me subo al ring estamos él y yo, solamente nosotros dos. Entonces, nadie lo va a ayudar a él ni nadie me va a ayudar a mí. Hay que seguir concentrado y darlo todo”, argumentó.

El sábado próximo, Ghadfa peleará por el oro frente al uzbeko Bakhodir Jalolov, el ganador de esa medalla en Tokio 2020 y defensor del título olímpico. Hace un tiempo era una utopía. “Es lo que siempre digo: quien algo quiere, algo le cuesta. Hay que sacrificar muchas cosas, hay que esforzarse, hay que darlo todo. Es verdad que puede haber gente que se esfuerce más que yo, gente que lo haga mejor que yo y no llega. Pero siempre estoy agradecido con lo que tengo, con lo que logré, hasta donde he llegado. Y gracias a todo el mundo que me ayuda y que me apoya”, remarcó.

“Jalolov es un tipo duro, un rival fuerte, pero no es invencible. Buscaremos la táctica perfecta y lucharé por ese oro hasta el final”, completó Ghadfa. París ya asistió a la primera medalla boxística española en 24 años, con el bronce que consiguió Enmanuel Reyes en el peso pesado (hasta 92 kilos).

