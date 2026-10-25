María Sol Baumstarh perdió ante Yadira Bustillos y el boxeo argentino se quedó sin títulos mundiales

En un momento de escasos referentes nacionales en los primeros planos del pugilismo internacional, la bonaerense María Sol Baumstarh no pudo convertirse en la heroína del vapuleado boxeo argentino. A pesar de su valentía y guapeza perdió por puntos, en fallo unánime, con la estadounidense Yadira Bustillo y resignó el título mundial interino Mínimo de la FIB, en el mítico estadio de la Federación Argentina de Box. Así se interrumpió una racha histórica de 20 años consecutivos en los que el país mantenía, al menos, una corona del mundo en la élite del boxeo profesional.

El enfrentamiento fue la revancha del choque que ambas habían protagonizado meses atrás, donde la boxeadora oriunda de Brandsen se había quedado con el título en un controversial fallo localista. A diferencia de aquel ajustado primer cruce, Baumstarh mostró mejorías físicas y tácticas, pero fue superada con claridad por el boxeo atildado y efectivo de Bustillo, quien tuvo una actuación sólida y ganó de forma legítima con tarjetas 96-94, 99-91 y 96-94, despejando cualquier tipo de duda sobre su superioridad.

🥊NADA PICANTE🥊

⚡La bonaerense Maria Sol Baumstarh perdió por puntos, en fallo unánime, con la estadounidense Yadira Bustillo y resignó la corona mundial interina mínima FIB, en la FAB. Las tarjetas fueron 99-91 y 96-94x2. Así el boxeo argentino se queda sin campeones mundiales pic.twitter.com/I2xhNP2M2Z — Planeta Boxing Radio (@PlanetaBoxing) October 25, 2026

A lo largo de los diez rounds, el combate fue dinámico y, por momentos, muy frenético. Tanto Baumstarh como Bustillo, con sus falencias y virtudes, no se guardaron nada. Fue la argentina la que arrancó más activa y colocando potentes manos con continuidad en los dos primeros asaltos. Sin embargo, la boxeadora de Las Vegas se recuperó rápido y pasó a dominar el combate con un andar prolijo tanto en la distancia corta como larga, filtrando combinaciones de tres y cuatro golpes.

A diferencia de lo que mostró en el primer combate, Bustillo lucio más segura convencida de su plan de pelea. No entró en la fricción que le propuso la argentina y constantemente entró y salió de la zona de fuego con mucha velocidad de piernas. Además, supo sacarle provecho a su mayor altura y alcance de brazos. Baumstarh nunca encontró la manera de esquivar o romper ese jab recto de izquierda que la mantuvo a raya durante los diez rounds. Aunque conectó algunas manos claras que conmovieron a la visitante, no logró darle continuidad al castigo ni meter esa mano salvadora que en otros combates le permitió dar vuelta el trámite.

María Sol Baumstarh perdió por puntos ante Yadira Bustillos Boxeo de Primera

En las vueltas finales, Baumstarh, con sus limitaciones técnicas, absorbió todas las cargas y presiones de este combate sin tener, quizás, las cualidades y la riqueza formativa de la boxeadora estadounidense. Y eso fue determinante para el cierre del combate. Porque cuando la boxeadora argentina apeló a su guapeza y potencia de manos para dar vuelta el match, Bustillo mostró toda su elegancia para minimizar el riesgo y dejar todo en manos de los tres jueces: el estadounidense Joel Elizondo, el mexicano Miguel Canul y el argentino Antonio Zaragoza.

Con este éxito, Yadira “la Reina” Bustillo actualizó su récord a 11 victorias (2 KO) y 3 derrotas y quedó habilitada para enfrentar en los próximos meses a la campeona mínima regular de la Federación Internacional de Boxeo, la canadiense Kim Clavel, quien tiene licencia por maternidad. En tanto, La Picante Baumstarh quedó con un palmarés de 15 victorias (8 KO), 8 derrotas y 1 empate.

Esta derrota no solo profundiza la crisis del boxeo profesional argentino —hoy carente de figuras capaces de competir en la élite internacional—, sino que además interrumpe una racha histórica de 20 años con títulos mundiales, que había iniciado Alejandra Oliveras al obtener el título supergallo CMB, noqueando a la mexicana Jackie Navas en Tijuana, México. Tras las recientes caídas de Evelin Bermúdez, Soledad Matthysse y Sol Cudos, el país se quedó huérfano del mundo. El cinturón que la estadounidense Yadira Bustillo le ganó a Sol Baumstarh, era el último bastión que le quedaba a la disciplina.

A la vista de los magros resultados que se viene acumulando en el último año, urge una pronta y profunda revisión de las políticas de la Federación Argentina de Box y un cambio en el modelo de negocio de los promotores y en la mentalidad de boxeadores. Porque mientras se siga priorizando el producto televisivo, se sigan inflando récords y no se enfrenten los mejores con los mejores en el ámbito local, nada cambiará.