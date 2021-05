Renovado: con 22 kilos menos, Andy Ruiz volvió, tocó a la lona y ganó un duro combate ante Chris Arreola

Fue un regreso digno y esperanzador. Después de estar un año y medio sin combatir producto de una depresión tras perder la condición de campeón mundial pesado, el mexicano Andy Ruiz dio comienzo a una nueva etapa profesional bajo el patrocinio de su compatriota Saúl Canelo Álvarez totalmente renovado físicamente. Con 22 kilos menos de la figura de gordito simpático con que sorprendió al inglés Anthony Joshua, en junio de 2019, derrotó por puntos, en decisión unánime al californiano Chris Arreola y se agenció una nueva chance mundialista por el cetro pesado AMB, en Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Ni el tormento del pasado infeliz, ni la pedantería del hombre millonario. La nueva imagen de Andy Ruiz Junior responde directamente al vínculo afectivo y contractual que tiene desde hace seis meses con Saúl Canelo Álvarez, quien le abrió las puertas de su equipo y brindó la plena confianza para su recuperación boxística. A los 31 años tuvo que aprender mucho de sí mismo para que su nombre siga siendo apetecible en el negocio grande boxeo.

Este sábado, frente a Arreola, Destroyer Ruiz refrendó la evolución física y boxística que adquirió entrenando junto al reconocido técnico mexicano Eddy Reinoso, el mismo que guía al Canelo. Todo lo que exhibió sobre el ring estuvo en armonía con su talento. A lo largo de los 12 round se lo vio muy ágil de piernas en la traslación y con mucha velocidad para la combinación de golpes. Tal vez, queda la duda si la pérdida de peso afectó negativamente la potencia de sus puños. Porque todo lo que tiró, lo conecto, pero nunca llegó a conmover a su rival.

Si bien el combate fue atractivo y respondió a las expectativas típicas cuando dos boxeadores con sangre mexicana se enfrentan, estuvo lejos de la excitante guerra que Ruiz protagonizó con Anthony Joshua en el Madison Square Garden, en 2019, cuando se convirtió -para sorpresa de todos- en campeón mundial pesado de la AMB, la OMB y la FIB. Ganarle a un boxeador como Arreola, de 40 años y un récord 38 victorias, siete derrotas y un empate, es fundamental para que vuelva a encabezar la lista de aspirantes a la corona mundial.

La nueva fisonomía de Andy Ruiz en el combate ante Chris Arreola Harry How - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El arranque furioso de Ruiz hizo suponer una pelea corta. Sin embargo, cuando comenzaba a marcar claras diferencias con veloces combinaciones al cuerpo y la cabeza, el originario del Valle Imperial, california, visitó la lona en el segundo asalto, producto de derechazo que impacto de lleno en cabeza. Después, el excampeón pesado fue tomando su distancia, sacando trabajo y castigando a Arreola, que siempre buscó contragolpear, aunque careció potencia por lesionarse en el sexto round la mano izquierda.

Tanto es así que Ruiz ganó gradualmente la ventaja en los asaltos siguientes con la misma combinación rápida 1-2, primero en el cuerpo y luego en la cara. Un trabajo lento pero seguro, en el que Arreola no pudo revertir el destino de la pelea, pese a que logró permanecer en pie hasta la campana final. Los tres jueces vieron ganador a Ruiz por 117-110, 118-109, y 118-109. “Es un golpeador duro, tuve que hacer lo necesario para subir de rango e imponerme, después de haber tenido un exceso de confianza”, analizó El Destructor Ruiz.

Desde luego, el retorno Andy Ruiz no hubiese sido tan atractivo si no contase con los antecedentes de redención y la apasionante historia que vivió hasta convertirse repentinamente en campeón mundial ante Joshua y perder esa condición, seis meses después, ante mismo rival de manera penosa. Ese Ruiz no tuvo inventario ni para defender la dignidad del guerrero que debía ser y no fue.

Ahora, con la protección y la disciplina del Canelo Álvarez, este nuevo Andy Ruiz se siente digno de volver a los primeros planos de los pesos pesados. Su compromiso y el interesante récord de 34 triunfos (22) y dos derrotas están a la altura de reclamar nombres como Tyson Fury (CMB), Antony Joshua (AMB, OMB y FIB), Dillian White, Deontay Wilder, Joe Joyce y Luis Ortiz, que jerarquizan a la categoría madre.