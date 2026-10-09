Al Ahli venció 4-0 a Al Fateh, por la Saudí Pro League

En un encuentro disputado el 9 de octubre del 2026 a las 11.55 en el estadio Maydan Tamweel Aloula, Al Ahli logró una contundente victoria por 4-0 frente a Al Fateh, bajo el arbitraje de Abdullah Fahad Al Owaydan. A los 31 minutos, Francisco António, Machado Mota de Castro Trincão marcó el primer gol del partido. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Francisco António, Machado Mota de Castro Trincão volvió a convertir para ampliar la ventaja. Posteriormente, a los 60 minutos, Ivan, Toney marcó el tercer gol tras asistencia de Eduard, Spertsyan, mientras que Ziyad bin Mubarak bin Eid Al Marwani, Al Johani sentenció el marcador a los 89 minutos.

El planteo táctico marcó una diferencia clara en el desarrollo. Mientras que Al Fateh apostó por un esquema 5-4-1, Al Ahli se presentó con un sistema 4-2-3-1 que resultó mucho más efectivo. El transcurso del juego se vio afectado por diversas modificaciones desde el banco; a los 45 minutos, el técnico de Al Ahli ordenó el ingreso de Eduard, Spertsyan por Matheus, Gonçalves Martins para refrescar el ataque, mientras que Al Fateh intentó reaccionar con el ingreso de Abdulaziz Khalid Abdulaziz, Al Fawaz y Sattam Mahmoud Osama, Al Tumbukti.

La superioridad de Al Ahli se reflejó claramente en las estadísticas del encuentro. El conjunto ganador registró una posesión del 62,3%, frente al 37,7% de Al Fateh. La eficacia ofensiva también fue dispar: Al Ahli disparó en 17 ocasiones, con 11 remates al arco, mientras que Al Fateh apenas logró 5 tiros, registrando solo uno entre los tres palos.

El rigor disciplinario también fue protagonista en la segunda mitad, con Al Fateh cargándose de amonestaciones debido a la frustración ante el dominio rival. Recibieron tarjetas amarillas Kennedy, Boateng a los 54 minutos, Marwane, Saadane a los 62, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed, Al Abdulwahed a los 75 y Mourad, Batna a los 91. Por parte de Al Ahli, Valentin, Atangana fue amonestado a los 75 minutos. Con este resultado, el equipo visitante consolida su buen andar en la jornada 8 del torneo.