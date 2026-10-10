Al Ettifaq empató 1-1 con Al Khaleej, por la Saudí Pro League

El enfrentamiento entre Al Ettifaq y Al Khaleej tuvo lugar el 10 de octubre de 2026 a las 11.55 en el Al Ettifaq Club Stadium. El cotejo, correspondiente a la octava jornada de la Saudí Pro League, fue dirigido por el árbitro Faisal Sulaiman Al-Balawi.

En cuanto al planteo táctico, Al Ettifaq saltó al campo con un esquema 433, mientras que Al Khaleej optó por una formación 442. El marcador se abrió a los 68 minutos, cuando Joshua, King marcó el primer gol para Al Khaleej a través de un penal. La respuesta de Al Ettifaq llegó a los 76 minutos por intermedio de Bersant, Celina, quien igualó las acciones tras una asistencia de Meshal bin Yousef bin Eshaq, Al Alaeli.

El encuentro estuvo marcado por la alta intensidad y una importante cantidad de amonestaciones. Por el lado de Al Ettifaq, fueron amonestados Abdoulaye, Kanté, Abdullah bin Ahmed bin Hassan, Khateeb y Sultan Ali, Isa Harun. En la visita, recibieron tarjetas amarillas Saleh Mohammed, Al Jaman Al Amri, Omar, Mascarell, Miguel, Crespo da Silva y Majed bin Omar bin Ali, Kanabah. Las sustituciones también jugaron un rol fundamental, destacándose el ingreso de Sultan, Al Dossari a los 30 minutos en Al Khaleej debido a una lesión de Miguel, Crespo da Silva.

En el balance estadístico, Al Ettifaq dominó la posesión del balón con un 60,3% frente al 39,7% de Al Khaleej. Además, el equipo local fue más incisivo en ataque al registrar 24 disparos totales y 9 tiros a puerta, comparados con los 11 tiros totales y 4 a puerta de la visita. La superioridad en la generación de juego de Al Ettifaq también se vio reflejada en los tiros de esquina, donde alcanzó los 11 frente a los 3 de su rival.