Al Ettifaq venció 1-0 a NEOM, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 17 de octubre del 2026 a las 12.40 en el King Khalid Sport City Stadium, con el arbitraje de Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani. En un enfrentamiento sumamente disputado, Al Ettifaq logró llevarse los tres puntos frente a NEOM gracias a un gol agónico cerca del cierre del partido.

A los 82 minutos, Abdullah bin Ahmed bin Hassan, Khateeb marcó el 1-0 tras asistencia de Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali, Al Ghamdi, sentenciando el marcador final. Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-4-2, priorizando el orden defensivo durante gran parte del cotejo. Cabe destacar que el entrenador de Al Ettifaq realizó modificaciones clave en la segunda mitad, incluyendo el ingreso del autor del gol, Abdullah bin Ahmed bin Hassan, Khateeb, quien reemplazó a Radhi bin Meshaal Al Otaibi al inicio del complemento para refrescar el ataque.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos roces, reflejados en el apartado disciplinario. El árbitro Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani amonestó a Alexandre Lacazette en NEOM (31'), mientras que en Al Ettifaq vieron la tarjeta amarilla Abdoulaye Kanté (59') y Matija Gluscevic (80') tras una discusión. El partido fue cerrado y, a pesar de la insistencia, el marcador no se alteró hasta la resolución final.

En cuanto a las estadísticas, NEOM tuvo una mayor tenencia de balón con un 58,4% de posesión frente al 41,6% de Al Ettifaq, y generó un volumen ofensivo superior con 11 tiros totales (4 a puerta) y 10 tiros de esquina. Por su parte, Al Ettifaq fue mucho más eficiente, logrando el triunfo con apenas 4 tiros totales y 1 remate directo al arco, demostrando una gran efectividad defensiva y contundencia en los momentos decisivos del encuentro.