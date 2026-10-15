Al Fateh venció 3-2 a Al Hazem, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 15 de octubre de 2026 a las 12.15 en el Al-Hazm Club Stadium, con el arbitraje de Mohammed Abdullah Nasser Al Shhrani. En un cotejo cambiante, Al Fateh se impuso por 3-2 ante Al Hazem. A los 17 minutos, Sofiane Bendebka marcó el primer gol de penal para Al Hazem, pero a los 27 minutos, Wilfried Kanga igualó el marcador para Al Fateh tras una asistencia de Mourad Batna. Ya en la segunda mitad, a los 49 minutos, Abdulaziz bin Sulaiman bin Mohammed Al Dhuwayhi adelantó nuevamente a Al Hazem con asistencia de Amir Sayoud, pero Al Fateh logró remontar en el cierre: a los 88 minutos, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed convirtió el segundo tras asistencia de Mourad Batna, y finalmente, a los 95 minutos, el propio Mourad Batna sentenció el 3-2 definitivo.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas, con Al Hazem utilizando un sistema 4-4-2 frente al 3-4-3 de Al Fateh. En cuanto a las variantes, el entrenador de Al Fateh buscó refrescar el ataque en la segunda etapa, destacando el ingreso de Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed a los 80 minutos, quien terminó anotando el tanto de la igualdad transitoria. Por el lado de Al Hazem, el técnico debió realizar modificaciones obligadas por las lesiones de Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami y Aboubacar Diakité sobre el tramo final del partido, lo que debilitó la estructura defensiva del equipo.

Estadísticas del encuentro

El partido se mantuvo equilibrado en la tenencia del balón, con un 50% de posesión para cada bando. Sin embargo, Al Fateh mostró una mayor ambición ofensiva al generar 15 disparos totales contra los 12 de Al Hazem. La superioridad en la generación de jugadas de peligro por parte de la visita se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina, donde Al Fateh alcanzó los 10 contra solo 3 de su rival.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo fue protagonista, con amonestaciones repartidas durante todo el encuentro. Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani vio la tarjeta amarilla para Al Hazem, mientras que en Al Fateh fueron amonestados Abdulelah Mohammed Al Khaibari y Kennedy Boateng debido a la intensidad del juego. Con este resultado, Al Fateh logra una victoria valiosa en la jornada 9, consolidando su desempeño en la presente temporada de la Saudí Pro League.