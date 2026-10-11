Al Fayha empató 1-1 con Al Riyadh, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 10.40 en el Al Majma’a Sport City Stadium, con el arbitraje de Abdullah Yahya Yahya Zarban. En un compromiso parejo, Al Fayha y Al Riyadh igualaron 1-1 en un partido correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League.

En cuanto a las propuestas tácticas, Al Fayha dispuso un esquema 4-3-3, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Lázaro Vinícius, Marques marcó el 1-0 para Al Fayha tras la asistencia de David, Remeseiro Salgueiro. Sobre el final, a los 92 minutos, Mahmoud Ahmed Ibrahim, Hassan selló el empate definitivo para Al Riyadh, luego de una asistencia de Fahad bin Mustafa, Al Jayzani.

Análisis del juego y movimientos

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad física y varias intervenciones desde el banco. A los 60 minutos, debido a una lesión, el entrenador visitante realizó una variante obligada: ingresó Fahad bin Mustafa, Al Jayzani por Hussam Shami Ali Jarshbi, Majrashi. Posteriormente, los técnicos buscaron frescura con múltiples cambios tácticos en la segunda mitad, destacando los ingresos de Yago, Souza de Santana y Nawaf bin Khalid bin Radwad Al Humaili, Al Harthi en el local.

Estadísticas del encuentro

En el balance estadístico, Al Riyadh mostró mayor dominio en la tenencia con un 59,5% de posesión frente al 40,5% de Al Fayha. En cuanto a la vocación ofensiva, la visita generó 17 disparos, aunque fue Al Fayha quien demostró mayor efectividad en sus intentos al arco, contabilizando 4 remates a puerta contra 2 de su rival. El juego brusco también fue protagonista, con amonestaciones clave para Ali Al Hussain, Al Hussain Boulahrech y Fashion, Sakala por el lado local, mientras que en Al Riyadh fueron amonestados Bernard, Mensah, Kader, Keita y Hussain bin Asaad bin Alawi, Al Shurafaa.