Al Hazem empató 1-1 con NEOM, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 10.50 en el Al-Hazm Club Stadium, con el arbitraje de Fraih Khalifah Salim Al Jaloud. Fue un partido disputado en la octava jornada de la Saudí Pro League, donde Al Hazem y NEOM no lograron sacarse diferencias en el marcador, finalizando el enfrentamiento con una igualdad 1-1.

Acciones destacadas y desarrollo del juego

El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Aboubacar, Diakité marcó el 1 gol de Al Hazem tras asistencia de Ahmed bin Hussain bin Ali bin Hossein, Al Nakhli. Ya en la segunda etapa, a los 55 minutos, Saïd, Benrahma igualó para NEOM tras la asistencia de Giorgos, Masouras. En cuanto a lo táctico, Al Hazem presentó un esquema 433, mientras que NEOM se dispuso con un 442. Cabe destacar que NEOM realizó una variante temprana por lesión a los 42 minutos, ingresando Khalifah bin Adel bin Rashid Al Ammari, Al Dawsari por Amadou, Koné.

Disciplina y variantes

El rigor físico estuvo presente durante todo el cotejo. Por el lado de Al Hazem, recibieron tarjetas amarillas Abdulaziz bin Sulaiman bin Mohammed, Al Dhuwayhi, Sofiane, Bendebka y Abdurahman bin Khaled, Al Dakheel. El entrenador de Al Hazem buscó refrescar el equipo en el segundo tiempo con los ingresos de Waleed bin Balkhair bin Suwailik, Al Shanqiti, Mohammed Turki, Al Hamdani, Mohamed Amine, Ben Hmida y Mory, Konaté, este último ingresando sobre el final tras la lesión de Al Dakheel.

Estadísticas del encuentro

En el balance estadístico, NEOM dominó la posesión con un 61,7% frente al 38,3% de Al Hazem. A pesar de la tenencia, la eficacia fue similar: NEOM disparó 9 veces al arco con 3 aciertos a puerta, mientras que Al Hazem registró 7 intentos con 3 al arco. En el apartado de tiros de esquina, NEOM dispuso de 5 saques desde la bandera contra los 2 que tuvo Al Hazem, reflejando el control territorial del conjunto visitante durante gran parte del compromiso.