Al Hazem empató 2-2 con Al Fayha, por la Saudí Pro League

El encuentro, que tuvo lugar el 22 de octubre de 2026 a las 10.40 en el Al-Hazm Club Stadium, finalizó con una igualdad 2-2 entre Al Hazem y Al Fayha. El marcador se abrió rápidamente a los 5 minutos, cuando Bonheur Mugisha anotó para Al Hazem tras una asistencia de Amir Sayoud. Más tarde, a los 33 minutos, Fashion Sakala logró la igualdad parcial para Al Fayha después de recibir una habilitación de David Remeseiro Salgueiro. El segundo tiempo mantuvo la intensidad, destacándose el gol en propia puerta de Sultan bin Mohammed bin Saleh a los 69 minutos que puso en ventaja a Al Fayha, mientras que Amir Sayoud selló el resultado final a los 89 minutos mediante la ejecución de un tiro penal.

El desarrollo táctico y los cambios

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos, con Al Hazem optando por un 4-2-3-1 mientras que Al Fayha utilizó un 4-4-2. El partido estuvo marcado por las interrupciones debidas a lesiones y decisiones estratégicas desde los bancos. A los 45 minutos, Al Hazem debió realizar un cambio forzado por lesión, ingresando Mohammed Turki Al Hamdani por Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi. Por su parte, la visita también sufrió una baja temprana a los 37 minutos, cuando Turki bin Mohammed bin Yousef Al Jaadi sustituyó a Ahmed bin Mohammed bin Abdulsayed Bamasud. En el complemento, el ritmo se vio condicionado por las tarjetas amarillas recibidas por Sofiane Bendebka (58') para el local y Ali Al Hussain Al Hussain Boulahrech (65') para la visita.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido casi equitativamente, con Al Fayha registrando un 50,9% de posesión frente al 49,1% de Al Hazem. A pesar de la paridad en la tenencia, el conjunto local fue más incisivo en ataque, acumulando 14 tiros totales frente a los 10 de su oponente. En cuanto a la eficacia ofensiva, Al Hazem logró probar al portero en 7 ocasiones, mientras que Al Fayha lo hizo en 4 oportunidades.

Datos complementarios de la jornada

La paridad en el juego se reflejó también en la cantidad de tiros de esquina, donde ambos equipos empataron con 7 córners cada uno. La intensidad mostrada por Al Hazem y Al Fayha en este choque de la jornada 11 de la Saudí Pro League dejó claro que ambos buscaban sumar de a tres, pero terminaron repartiendo honores tras un trámite disputado en el Al-Hazm Club Stadium.