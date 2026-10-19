Al Hilal venció 1-0 a Al Hazem, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 19 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Kingdom Arena, con el arbitraje de Kirill Levnikov. En un partido que se mantuvo equilibrado durante gran parte de su desarrollo, Al Hilal logró romper la paridad sobre el cierre. A los 89 minutos, Gabriel, Teodoro Martinelli Silva marcó el 1 gol tras asistencia de Mohammed bin Mater bin Mohsen, Mahzari. Tras el tanto, el goleador fue amonestado por celebración excesiva.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos plantearon esquemas opuestos: Al Hilal saltó al campo con un 4-3-3, mientras que Al Hazem optó por un 5-4-1 defensivo. El desarrollo se vio afectado por diversas sustituciones forzadas por lesiones, especialmente en la visita, que debió reemplazar a Aboubacar, Diakité, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim, Al Harbi y Abdurahman bin Khaled, Al Dakheel. Por su parte, el entrenador local buscó frescura ofensiva y variantes tácticas, destacándose el ingreso de jugadores como Salem bin Mohammed bin Shafi, Al Dawsari en los minutos finales para asegurar el resultado. El juego brusco se reflejó en las tarjetas amarillas recibidas por los jugadores de Al Hazem, Ahmed bin Hussain bin Ali bin Hossein, Al Nakhli y Ahmed bin Mohammed bin Hansh, Al Shamrani, durante la primera mitad.

Dominio estadístico de Al Hilal

El triunfo de Al Hilal se sustenta en su clara superioridad en el juego, habiendo registrado un 62,8% de posesión frente al 37,2% de Al Hazem. La insistencia ofensiva quedó clara al contabilizar 21 tiros totales contra apenas 5 de su rival. Además, Al Hilal generó 10 tiros de esquina, manteniendo una presión constante sobre el área contraria durante todo el encuentro.

Eficiencia en la definición

A pesar de la alta cantidad de disparos generados por Al Hilal, la falta de eficacia fue la constante hasta la aparición de Gabriel, Teodoro Martinelli Silva. El equipo local logró concretar solo 4 tiros a puerta de los 21 intentos, mientras que Al Hazem, con una propuesta conservadora, solo pudo inquietar en 2 ocasiones al arco defendido por el conjunto local. Este resultado consolida el andar de Al Hilal en la jornada 10, reflejando su capacidad para destrabar partidos cerrados ante rivales que priorizan el orden defensivo.