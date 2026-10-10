Al Hilal venció 3-2 a Al Ittihad, por la Saudí Pro League

En un encuentro vibrante disputado el 10 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Kingdom Arena, Al Hilal logró imponerse por 3-2 ante Al Ittihad. El partido, correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League, contó con el arbitraje de Khalid Saleh Al Turais.

El desarrollo del marcador comenzó temprano. A los 11 minutos, Gabriel, Teodoro Martinelli Silva marcó el primer gol tras asistencia de Ollie, Watkins. Posteriormente, a los 22 minutos, Youssef, En-Nesyri igualó transitoriamente para la visita tras asistencia de Marwan bin Saeed bin Masoud, Al Sahafi. Sin embargo, Ollie, Watkins volvió a poner arriba a Al Hilal a los 30 minutos. Ya en el complemento, a los 64 minutos, Crysencio, Summerville amplió la ventaja con una nueva asistencia de Ollie, Watkins, mientras que Steven, Bergwijn descontó de penal a los 89 minutos. En cuanto a lo táctico, Al Hilal dispuso un sistema 442, mientras que Al Ittihad optó por un 4231.

El encuentro tuvo pasajes de alta intensidad con amonestaciones repartidas: Rúben Diogo, da Silva Neves fue amonestado por Al Hilal, mientras que Dion, Lopy y Steven, Bergwijn vieron la tarjeta amarilla en el conjunto visitante. Hacia el final del compromiso, los entrenadores buscaron refrescar sus piezas; en el dueño de casa, ingresos como los de Mohamed bin Ibrahim bin Abdullah, Kanno y Moteb bin Saad bin Salim Al Naqi, Al Harbi intentaron mantener el control del ritmo ante un Al Ittihad que agotó sus variantes ofensivas con los ingresos de jugadores como Saleh bin Khalid bin Mohammed, Al Shehri.

En cuanto a las estadísticas finales, Al Hilal registró una posesión del 48,3% frente al 51,7% de Al Ittihad. Pese a tener menos control del balón, el equipo local fue más punzante, alcanzando los 16 tiros totales con 7 de ellos a puerta, mientras que Al Ittihad disparó en 8 ocasiones con 5 al arco. Asimismo, el equipo ganador dominó la generación de jugadas de pelota parada al cosechar 9 tiros de esquina contra los 4 del rival.