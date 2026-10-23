Al Hilal venció 3-2 a Al Qadsiah, por la Saudí Pro League

En un encuentro vibrante disputado el 23 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Al Hilal logró una ajustada victoria por 3-2 frente a Al Qadsiah. El cotejo, correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League, contó con el arbitraje de Donatas Rumsas.

El desarrollo táctico presentó un interesante contraste, con Al Qadsiah saltando al campo con un esquema 3-5-2 mientras que Al Hilal optó por una formación 4-3-3. A los 21 minutos, Gabriel, Teodoro Martinelli Silva marcó el primer gol para Al Hilal tras asistencia de Ollie, Watkins. Diez minutos después, a los 31, Julián, Quiñones igualó para Al Qadsiah tras asistencia de Musab bin Fahad bin Zaid, Al Juwayr. En la segunda mitad, la intensidad aumentó: a los 77 minutos, Rúben Diogo, da Silva Neves puso en ventaja a Al Hilal con una asistencia de Sergej, Milinkovic-Savic, quien luego anotaría el tercer tanto para su equipo a los 84 minutos, habilitado por Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash. Finalmente, a los 87 minutos, Mateo, Retegui descontó para Al Qadsiah tras un pase de Tijjani, Reijnders.

El partido estuvo marcado por diversas incidencias. Al Qadsiah sufrió la temprana lesión de Nahitan, Nández, quien fue reemplazado a los 18 minutos por Yasser bin Gharsan bin Saeed Al Mohammadi, Al Shahrani. Por su parte, Al Hilal también tuvo que realizar una variante obligada a los 49 minutos tras la salida de Gabriel, Teodoro Martinelli Silva por una molestia, ingresando Sultan bin Ahmed bin Mohammed, Mandash. En cuanto a la disciplina, Hassan bin Mohammed bin Osama, Al Tambakti recibió una amonestación en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad fueron sancionados Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat y Rúben Diogo, da Silva Neves.

En el balance estadístico, Al Qadsiah registró una posesión del 51,7% frente al 48,3% de Al Hilal. A pesar de controlar el balón, el equipo local generó 14 disparos (6 a puerta), mientras que la visita mostró mayor eficacia ofensiva con 19 remates, de los cuales 9 fueron dirigidos entre los tres palos. Al Qadsiah obtuvo 6 tiros de esquina contra los 4 de Al Hilal, reflejando un trámite disputado hasta el pitazo final.