Al Khaleej venció 2-0 a Al Fayha, por la Saudí Pro League 2026

En un encuentro disputado el 15 de octubre de 2026 a las 11.50 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Al Khaleej logró una sólida victoria por 2-0 ante Al Fayha. El partido, correspondiente a la jornada 9 de la Saudí Pro League, fue dirigido por el árbitro Ibrahim Ahmed Al Jurays.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-4-2. En la segunda mitad, el marcador se abrió a los 52 minutos, cuando Joshua King marcó el primer gol del encuentro. Más tarde, a los 80 minutos, Mateo Benegas selló el 2-0 definitivo tras una asistencia de Mansour bin Ibrahim bin Mansour Al Hamzi. El desarrollo del juego también se vio marcado por las sustituciones: a los 58 minutos, el técnico de Al Khaleej tuvo que realizar una variante obligada por lesión, ingresando Mansour bin Ibrahim bin Mansour Al Hamzi en lugar de Fahad bin Ayidh bin Ateeq Al Rashidi. Por su parte, Al Fayha debió reemplazar a Lázaro Vinícius Marques tempranamente a los 35 minutos debido a otra lesión, dando entrada a Nawaf bin Khalid bin Radwad Al Humaili Al Harthi.

En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores de Al Fayha, Nawaf bin Khalid bin Radwad Al Humaili Al Harthi (49') y David Remeseiro Salgueiro (83'), producto de la fricción del juego en la segunda mitad.

Desde el punto de vista estadístico, el desarrollo fue equilibrado en cuanto a generación de peligro. Al Fayha dominó ligeramente la tenencia de la pelota con un 54,2% de posesión frente al 45,8% de Al Khaleej. Ambos equipos registraron 10 remates totales, aunque fue Al Khaleej quien mostró mayor eficacia al concretar dos de sus 5 disparos a puerta. En el rubro de balones detenidos, Al Khaleej consiguió 6 tiros de esquina contra 4 de su rival.