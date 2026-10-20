Al Nassr venció 1-0 a NEOM, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 20 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Al-Awwal Park, con arbitraje de Faisal Sulaiman Al-Balawi. En un partido cerrado, Al Nassr logró quebrar la paridad gracias a una aparición clave en el complemento. A los 61 minutos, João, Félix Sequeira marcó el 1-0 tras asistencia de Ângelo Gabriel, Borges Damaceno.

Estrategias y desarrollo táctico

Ambos equipos plantearon esquemas diferentes: Al Nassr se presentó con un 4-2-3-1, mientras que NEOM apostó por un 3-4-3. El trámite se vio interrumpido por la intensidad defensiva y el juego físico, que derivó en varias amonestaciones, destacándose las tarjetas para Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani, Al Dossary, Giorgos, Masouras, Mohammed bin Ibrahim bin Mohammed, Al Burayk y Mohannad Mahmoud Saleh, Abu Taha por el lado de la visita, y para Samuel, de Almeida Costa en el local. A los 57 minutos, NEOM debió realizar una modificación obligada por la lesión de Abbas bin Sadiq bin Nasser, Al Hassan, ingresando Valentín, Vada.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón fue favorable para Al Nassr, que registró un 58,1% de posesión frente al 41,9% de NEOM. En el aspecto ofensivo, el conjunto local mostró mayor ambición al generar un total de 17 disparos, aunque solo 2 fueron a portería, mientras que la visita intentó con 7 remates, logrando 1 tiro directo. Los números reflejan la dificultad de ambos elencos para traducir su juego en ocasiones claras de gol.

Movimientos desde el banco

En el cierre del encuentro, Al Nassr realizó cambios tácticos para sostener la ventaja y refrescar el ataque, destacándose los ingresos de Abdullah bin Abdulrahman bin Abdullah, Al Hamddan, Awad bin Muhsen bin Ali, Aman, Saad bin Hussain bin Mohammed, Haqawi y Sami bin Khalil bin Nasser, Al Naji. Por su parte, NEOM agotó sus variantes buscando la igualdad con las entradas de Khalifah bin Adel bin Rashid Al Ammari, Al Dawsari, Faisal bin Abdulrahman bin Saeed Al Marq, Al Ghamdi y Haroune Moussa, Camara, sin poder alterar el resultado final.