Al Qadsiah venció 5-0 a Al Kholood, por la Saudí Pro League 2026

En una jornada marcada por el dominio visitante, Al Qadsiah superó ampliamente a Al Kholood por 5-0 este 9 de octubre de 2026. El encuentro, disputado a las 10.50 en el Al-Hazm Club Stadium, contó con el arbitraje de Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri. La superioridad de Al Qadsiah quedó reflejada rápidamente en el marcador, sentenciando el compromiso en la jornada 8 de la competición.

Las estrategias de ambos conjuntos mostraron contrastes desde el inicio, con Al Kholood planteando un sistema 4-2-3-1 frente al 3-5-2 propuesto por el ganador. La cuenta se abrió a los 4 minutos, cuando Tijjani Reijnders marcó el primer gol tras asistencia de Mateo Retegui. Poco después, a los 13 minutos, Christopher Bonsu Baah amplió la ventaja con un pase gol de Julián Quiñones. Finalmente, a los 40 minutos, Musab bin Fahad bin Zaid Al Juwayr cerró la primera mitad con el tercer tanto, asistido por Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat. Ya en el complemento, Mateo Retegui se sumó a la lista de goleadores a los 67 minutos tras una asistencia de Julián Quiñones, quien terminó sellando la goleada a los 86 minutos mediante un penal.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Al Qadsiah no fue solo reflejo del marcador, sino también de su control del juego. La visita registró una posesión del 61,1%, frente al 38,9% de Al Kholood. Además, la ambición ofensiva de Al Qadsiah se tradujo en 20 tiros totales con 9 a puerta, mientras que Al Kholood apenas pudo concretar 14 disparos con 4 al arco. A pesar de los 10 tiros de esquina conseguidos por Al Kholood, la falta de efectividad les impidió romper el cero.

Gestión de banquillos y disciplina

El desarrollo del partido obligó a ambos técnicos a mover sus piezas. Por el lado de Al Kholood, el entrenador realizó múltiples sustituciones tácticas buscando variantes, destacando el ingreso de jugadores como Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi y Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz. Sin embargo, la disciplina también jugó un rol, con Coba da Costa viendo la tarjeta amarilla a los 83 minutos por disentir con la autoridad. Por parte de Al Qadsiah, el estratega aprovechó la ventaja en el resultado para dosificar esfuerzos, retirando del campo a figuras como Mateo Retegui y Tijjani Reijnders hacia el tramo final del compromiso.