Al Shabab venció 3-0 a Al Taawoun, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio SHG Arena, con el arbitraje de Khalid Al Ahmari. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League, Al Shabab logró imponerse por 3-0 ante Al Taawoun.

El desarrollo del marcador comenzó a los 18 minutos, cuando Abdullah Matuq Ahmed, Saeed abrió el marcador para Al Shabab. Posteriormente, a los 51 minutos, Ricardo Mathias, da Silva amplió la ventaja. Finalmente, a los 85 minutos, Yannick, Carrasco selló el resultado definitivo tras una asistencia de Ricardo Mathias, da Silva. En cuanto a las tácticas, Al Shabab se presentó con un esquema 442, mientras que Al Taawoun optó por un 4231. Cabe destacar que Al Shabab sufrió la expulsión de Ali bin Hadi bin Mohammed, Al Bulayhi a los 32 minutos por una falta profesional.

El partido estuvo marcado por una alta fricción, resultando en numerosas amonestaciones. Además de la expulsión, fueron amonestados Abdullah Matuq Ahmed, Saeed y Yacine, Adli por el lado de Al Shabab, mientras que en Al Taawoun vieron la tarjeta amarilla Faris Saeed, Al Ghamdi, Marin, Petkov, Aschraf, El Mahdioui, Abderrazak, Hamdallah y Zineddine, Belaïd. Los entrenadores movieron sus piezas durante el complemento para intentar refrescar sus líneas tras el desgaste físico y disciplinario.

En el análisis estadístico, el dominio de la pelota estuvo del lado de Al Taawoun, que registró un 67,8% de posesión frente al 32,2% de Al Shabab. A pesar de esta superioridad en el control, Al Taawoun fue menos efectivo, concretando 15 disparos en total con solo 3 tiros a puerta. Por su parte, Al Shabab aprovechó mejor sus oportunidades con 13 intentos, logrando 6 remates a puerta que fueron fundamentales para sentenciar el 3-0 final.