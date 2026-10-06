Albania venció 2-1 a San Marino, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Arena Kombetare, con el arbitraje de Mehmet Türkmen. En un compromiso correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, Albania logró imponerse por 2-1 ante San Marino. La victoria albana se construyó con un doblete de Kristjan Asllani, quien fue la figura indiscutida de la jornada.

El desarrollo del marcador comenzó temprano. A los 11 minutos, Kristjan Asllani marcó el primer gol del partido para poner en ventaja a Albania. Tras el descanso, San Marino logró igualar las acciones a los 66 minutos por intermedio de Lorenzo Lazzari, quien anotó tras una asistencia de Lorenzo Capicchioni. Sin embargo, sobre el final, a los 93 minutos, Kristjan Asllani selló el resultado con un gol de penal. En cuanto a las formaciones, Albania presentó un esquema 343, mientras que San Marino optó por un 442.

El trámite del partido estuvo marcado por una alta intensidad y varias modificaciones tácticas. A los 45 minutos, el técnico de Albania movió el banco con el ingreso de Anis Mehmeti por Ernest Muçi, buscando mayor frescura. Por su parte, el entrenador visitante realizó múltiples variantes para sostener el ritmo, incluyendo el ingreso de Lorenzo Lazzari a los 58 minutos, quien terminaría anotando el empate parcial antes de que el conjunto local asegurara el triunfo.

Las estadísticas finales reflejan el dominio de Albania, que mantuvo un 69,6% de posesión contra un 30,4% de San Marino. El equipo local registró un total de 26 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 8 disparos totales del visitante, con solo 3 entre los tres palos. Además, Albania ejecutó 10 corners, evidenciando su insistencia ofensiva. El rigor defensivo también se hizo presente, con tarjetas amarillas para Ardian Ismajli en el local y para Filippo Fabbri, Michele Cevoli, Simone Giocondi y Nicolas Giacopetti en la visita.