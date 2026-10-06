Argelia venció 2-1 a Níger, por un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde Argelia se impuso con autoridad en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 14.00 en el Hocine Aït Ahmed Stadium, con arbitraje de Mahmoud Bassiouni. En una jornada marcada por la actividad del amistoso internacional, Argelia logró revertir un marcador adverso para terminar imponiéndose por 2-1 ante Níger.
Desarrollo y goles
El partido comenzó favorable a la visita, cuando a los 12 minutos, Konan N’Dri marcó el primer gol tras asistencia de Rahim Alhassane. Sin embargo, el trámite cambió en la segunda parte tras los ajustes tácticos. A los 53 minutos, Mohamed Belloumi marcó el empate. Posteriormente, a los 72 minutos, Ramy Bensebaini selló la victoria mediante un gol de penal. En cuanto a las alineaciones, Argelia presentó un esquema 4-2-3-1 mientras que Níger optó por un 4-4-11.
Movimientos tácticos
El cuerpo técnico de Argelia fue protagonista en el complemento. A los 40 minutos, ingresó Mohamed Belloumi por Ibrahim Maza, cambio que resultó clave para la remontada. Posteriormente, a los 61 minutos, el entrenador movió el banco en bloque: ingresaron Adil Boulbina, Ramy Bensebaini, Adil Bourabaa, Achref Abada y Amin Chiakha para refrescar el equipo. En el bando visitante, Níger realizó múltiples sustituciones buscando revertir el resultado, destacando los ingresos de Amadou Sabo, Mohamed Wonkoye y Victorien Adebayor, pero no lograron evitar la caída.
Disciplina y cierre
El trámite se mantuvo disputado hasta el final, reflejado en la tarjeta amarilla recibida por Adil Boulbina a los 84 minutos tras una falta. Con este resultado, Argelia cierra una jornada positiva en el amistoso internacional, demostrando capacidad de reacción ante un Níger que fue competitivo durante la primera mitad pero que se desdibujó ante la intensidad del local en el desenlace del compromiso.
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