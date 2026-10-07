Argentina venció 3-0 a Benín, por amistoso internacional

En un encuentro disputado el 6 de octubre de 2026 a las 20.00 en el estadio Monumental, Argentina logró una sólida victoria por 3-0 frente a Benín. El compromiso contó con el arbitraje de Fernando Véjar.

Desarrollo y goles

El dominio del seleccionado argentino se reflejó en el complemento con tres conquistas. A los 48 minutos, Nicolás Otamendi marcó el primer gol tras asistencia de Lionel Messi. A los 61 minutos, Nico Paz marcó el segundo gol tras asistencia de Lionel Messi. Finalmente, a los 71 minutos, Lionel Messi marcó el tercer gol de penal. En cuanto a la táctica, Argentina presentó un esquema de 4-3-3, mientras que Benín optó por un 4-2-3-1.

El encuentro también registró intervenciones desde el banco: a los 59 minutos, el entrenador argentino movió el equipo e ingresó Nico Paz por Rodrigo De Paul, cambio que resultó clave para ampliar el marcador.

Estadísticas del encuentro

Argentina mantuvo el control del juego con una posesión del 65% frente al 35% de Benín. La superioridad ofensiva del equipo local quedó evidenciada en la cantidad de remates, acumulando 19 tiros en total, de los cuales 12 fueron a puerta, contra los 7 intentos totales y 2 al arco del conjunto visitante. Además, Argentina ejecutó 8 tiros de esquina, superando los 2 obtenidos por Benín.

Disciplina y movimientos

El aspecto disciplinario dejó una tarjeta amarilla para Nicolás Otamendi a los 43 minutos por parte de Argentina, mientras que en Benín fue amonestado Mohamed Tijani a los 54 minutos. Ambos seleccionados realizaron múltiples modificaciones tácticas durante la segunda mitad para probar variantes, destacándose el ingreso de jóvenes figuras en el cierre del partido para el equipo conducido por el cuerpo técnico argentino.