Aseguran que Antonela Roccuzzo sumó a Tini al grupo de WhatsApp más selecto

Los rumores que promovieron la sospecha de que Rodrigo De Paul podría no asistir al Mundial de Qatar 2022 por la batalla legal que afrontó con Camila Homs generaron tensiones en el futbolista, quien negó rotundamente la veracidad de esa posibilidad. Así, el delantero debutó este martes con la selección nacional, con un duro final que llevó a la derrota a la Argentina frente a Arabia Saudita, por 2 a 1. Mientras tanto, ni la modelo ni Tini Stoessel viajaron a Doha, pero afirmaron que comparten un grupo de WhatsApp luego de que Antonela Roccuzzo agregara a la cantante.

“Siento mucho orgullo y felicidad por vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, escribió la Triple T en sus redes sociales, luego del anuncio de que De Paul fuera convocado al Mundial de Qatar 2022. Él, por su parte, le dedicó un homenaje al llevar escrito su apodo en los botines. La pareja blanqueó su relación en junio de este año, durante unas vacaciones en Ibiza. En tanto, la batalla legal entre la expareja del futbolista, con quien compartió 10 años de amor y dos hijos, se volvía mediática por la aproximación del torneo.

Camila Homs se quebró al hablar de sus dos hijos

En diálogo con Canal 9, la modelo habló en los últimos días de sus hijos, Francesca y Bautista, y se quebró al recordar la separación con el futbolista. “Tuve que seguir por ellos. Levantarme todos los días”, expresó envuelta llanto. Así, Holms se mostraría incómoda, luego de que se filtrara que Antonela Roccuzzo habría agregado a la intérprete de “Miénteme” al grupo de WhatsApp que comparten varias mujeres cercanas a los futbolistas.

“Hay un tema que tiene que ver con las mujeres del mundial. Voy a nombrar a dos: Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, las parejas de Lionel Messi y Ángel Di María. Ambas le hicieron un muy buen recibimiento a Tini, fueron muy amorosas”, anunció Guido Zaffora en Es por ahí, según consignó eltrece. Y agregó: “En contrapunto a lo que dice la mayoría, más allá de que conocen a Cami de tantos años y tienen muy buena relación, estuvieron muy bien con Tini”. En ese mismo programa, su conductora Karina Mazzocco, deslizó la versión de que la intérprete fue recibida en el chat grupal.

La reacción de Camila Homs

“No fue un año fácil. Me pasaron un montón de cosas. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón”, describió Homs en la entrevista. Y destacó la fuerza que le aportaron los dos pequeños: “Agradezco que me pasara todo lo que me pasó y tener a mis hijos, que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy re sensible”, expresó, sin poder aguantar las lágrimas.

ARCHIVO-. Camila Homs se mostró incómoda con la entrada de Tini al grupo.

“Mis hijos son todo. Creo que, sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí. Levantarme, verles la carita y decir: ‘Tenés que seguir’. Mis hijos me dan la fuerza que me sale y me dicen: ‘Dale’”, concluyó. Unas declaraciones que, aseguraron, podrían traer consecuencias legales, ya que romperían el acuerdo que firmaron el futbolista y la modelo luego de su separación.

LA NACION