Cuándo vuelven a jugar los Pumas 7s, por los Juegos Olímpicos París 2024

Escuchar

Este sábado, la selección argentina de rugby reducido, los Pumas 7s, culminan su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. Tras caer ante Nueva Zelanda en las semifinales del reducido por el 5° puesto en el primer partido de la jornada, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se enfrenta a Estados Unidos, a partir de las 13 (horario argentino), con el objetivo de culminar en el 7° lugar del certamen. Se puede ver en vivo por streaming a través de TyC Sports Play y el canal de YouTube de Claro Sports. Además, TyC Sports cuenta con los derechos televisivos de todo el evento multidisciplinario por lo que, al menos por momentos, también emitirá el último encuentro de los Pumas 7s. La TV Pública es el otro canal con transmisión diaria en vivo.

La actuación albiceleste en rugby seven no fue la esperada. Lejos estuvo de serlo. No mostró la versión que le permitió consagrarse campeón de liga en el Circuito Mundial de esta temporada y se despidió muy rápido de los Juegos. Con ello, se dilucidó una de las mayores esperanzas argentinas de alzarse con una medalla. “Cuanto más grande es la ilusión, más dura es la caída (...) Nuestros últimos tres años fueron muy buenos y cuando sos candidato pesa mucho más la pelota”, afirmó Gómez Cora tras la eliminación.

Marcos Moneta y Santiago Gómez Cora se lamentan tras la caída ante Francia en cuartos de final Santiago Filipuzzi/Enviado espec

Pase lo que pase frente al seleccionado estadounidense, los Pumas 7s quedarán ubicados en la peor posición desde que el rugby seven incursionó en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. En aquella oportunidad, el combinado nacional quedó en el 6° puesto tras caer en la final del reducido por el 5° lugar frente a Nueva Zelanda por 17 a 14. Luego, en Tokio 2020, se subió al podio y se colgó la medalla de bronce luego de vencer en el duelo por el tercer puesto a Gran Bretaña por 17 a 12.

Argentina vs. Estados Unidos: todo lo que hay que saber

Partido por el 8° puesto del torneo de rugby seven en París 2024.

Día: Sábado 27 de julio.

Hora: 13 (horario argentino).

Estadio: Stade de France, Saint Dennis.

Cómo ver online los Juegos Olímpicos París 2024

Todos los eventos se pueden ver en vivo por streaming a través de las plataformas TyC Sports Play y el canal de YouTube de Claro Sports. Por otro lado, TyC Sports cuenta con los derechos televisivos de todos los Juegos (alterna imágenes de los distintos eventos) y la TV Pública también transmite en vivo en ediciones diarias. En el caso del último partido de los Pumas 7s, se puede ver, al menos por momentos, en TyC Sports; mientras que TyC Sports Play lo transmite por completo.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Claro Sports.

TyC Sports.

TV Pública.

Palmarés del rugby 7 en los Juegos Olímpicos

El rugby seven es una de las disciplinas “más jóvenes” de las que integran el programa olímpico. Está presente, apenas, desde Río de Janeiro 2016. En Brasil, el campeón fue Fiji, mientras que Reino Unido de quedó con la medalla plateada y Sudáfrica con la de bronce. En Tokio 2020, los fijianos se quedaron nuevamente con la presea más codiciada, al mismo tiempo que Nueva Zelanda quedó segunda y la Argentina, tercera, un logro histórico para la albiceleste en su historia con esta modalidad en la que hoy es uno de los mejores del mundo.

Fiji: Dos medallas de oro.

Nueva Zelanda y Reino Unido: Una de plata cada uno.

Argentina y Sudáfrica: Una de bronce cada uno.

LA NACION