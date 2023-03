Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2023, tras el triunfo de San Lorenzo

escuchar

San Lorenzo estiró su gran presente con un triunfo en su debut en la Copa Argentina 2023 ante Sarmiento de Resistencia 3 a 0 en uno de los encuentros de 32avos de final que se disputó este miércoles y se metió entre los mejores 32 clubes del certamen cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2024 y a la Supercopa Argentina 2023.

En el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe y con arbitraje de Maximiliano Nicolás Ramírez el líder de la Liga Profesional no tuvo problemas frente a un oponente del Federal A. El defensor colombiano Rafael Pérez abrió la cuenta a los 22′ y Nicolás Blandi, que volvió a ser titular, la estiró antes de que termine el primer tiempo. En el complemento, el delantero formado en Boca estableció el resultado definitivo y el Ciclón aguarda en 16avos de final por el vencedor del cruce entre Platense y Defensores de Belgrano.

En el otro cotejo de la jornada Argentinos Juniors derrotó 3 a 0 a Deportivo Armenio, elenco de la Primera B Metropolitana. Gabriel Ávalos abrió la cuenta a los 3′ y la agrandó a los 52′ de penal. Gastón Verón sentenció la victoria del Bicho a los 64′. Con sus alegrías, los clubes de la elite de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evitaron correr la misma suerte que Tigre, Gimnasia de La Plata, Sarmiento de Junín y Newell’s, eliminados a manos del equipos del ascenso en la etapa inicial.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2023, con 12 equipos en 16avos de final Copa Argentina

El resto de los clubes denominados ‘grandes’ tienen rivales y fecha confirmada para la instancia de 32avos de final. Boca enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca, que en la última temporada estuvo a un paso de regresar a la Primera Nacional, el sábado 25 de marzo en el estadio Centenario de Chaco mientras que Independiente jugará ante Ciudad Bolívar, club del Federal A, un día después en el Único de La Plata.

Teniendo en cuenta que restan 20 partidos de 32avos de final, la mayoría de los equipos que ganaron todavía no tienen rival para 16avos. Las únicas llaves confirmadas son las de Defensa y Justicia vs. Centro Español y Patronato vs. Argentinos Juniors.

Todos los partidos de 32avos de final

