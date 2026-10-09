Athletico Paranaense empató 2-2 con Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 8 de octubre del 2026 a las 20.00 en el Estádio Mário Celso Petraglia, con el arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un compromiso vibrante por la jornada 29 del Brasileirao Serie A, Athletico Paranaense y Atlético Mineiro no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando 2-2.

El desarrollo táctico presentó una interesante contienda entre el 3-4-2-1 propuesto por el conjunto local y el 4-3-3 del visitante. Los goles llegaron de la siguiente manera: A los 8 minutos, Kerwin Vargas marcó el 1 gol tras asistencia de Gilberto Moraes Júnior para poner en ventaja a Athletico Paranaense. Luego, a los 27 minutos, Bernard Anício Caldeira Duarte marcó el 1 gol para Atlético Mineiro. Ya en el cierre, a los 93 minutos, Kevin Viveros marcó el 2 gol para los locales, pero Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic selló la igualdad definitiva a los 97 minutos tras asistencia de Thiago Borbas.

Acciones disciplinarias y cambios clave

El partido fue intenso y exigió la intervención del banco de suplentes. A los 38 minutos, Atlético Mineiro debió realizar una variante obligada por la lesión de Frederico Rodrigues de Paula Santos, reemplazado por Victor Hugo Gomes Silva. En cuanto a las tarjetas, el conjunto visitante sufrió la expulsión de Tomás Pérez a los 72 minutos por una falta profesional, además de recibir amonestaciones Tomás Cuello y Kevin Castaño.

Estadísticas del encuentro

En cuanto al análisis estadístico, Athletico Paranaense mantuvo una posesión del 51,3% frente al 48,7% de Atlético Mineiro. El equipo local fue más incisivo al generar 31 tiros totales con 10 disparos a puerta, mientras que la visita contabilizó 15 tiros totales y 9 disparos a puerta. En cuanto a la pelota parada, Athletico Paranaense dispuso de 10 corners contra 4 de Atlético Mineiro.