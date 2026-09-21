Athletico Paranaense venció 2-1 a Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 20 de septiembre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Mário Celso Petraglia, con el arbitraje de Anderson Daronco. En un compromiso intenso, Athletico Paranaense logró imponerse por 2-1 ante Bahia. A los 16 minutos, Lucas Esquivel abrió el marcador para el dueño de casa tras una asistencia de Kerwin Vargas. Poco después, a los 26 minutos, Erick da Costa Farias igualó transitoriamente para la visita. Finalmente, a los 69 minutos, Jorge Rivaldo sentenció el triunfo del equipo local aprovechando una nueva asistencia de Kerwin Vargas.

Las claves tácticas y disciplinarias

El entrenador local apostó por un esquema 3-4-1-2 frente al 4-3-3 propuesto por el técnico visitante. La segunda mitad fue clave para el desenlace, cuando el estratega local movió el banco: a los 45 minutos ingresaron Jorge Rivaldo y Eduardo Kogitzki Anastacio. El partido también tuvo alta fricción disciplinaria, con tarjetas amarillas para Juan Aguirre, Arthur dos Santos Barbosa Dias, Jorge Rivaldo y una tarjeta roja directa sobre el cierre del encuentro. Por el lado de Bahia, vieron la amonestación Nicolás Acevedo y Kauê Junior Furquim da Silva.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de haber registrado una posesión del 49,5% frente al 50,5% de Bahia, Athletico Paranaense fue mucho más punzante en el área rival. El equipo local ejecutó un total de 11 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 10 remates con solo 3 disparos al arco. Esta diferencia en la eficacia ofensiva, sumada a la superioridad en los tiros de esquina (6 contra 3), fue determinante para el resultado final.

El desarrollo del complemento

Durante la segunda etapa, ambos entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza. Bahia intentó refrescar su ataque con los ingresos de Jean Lucas, Kauê Junior, Caio Alexandre, Everaldo y Éverton Ribeiro, pero no lograron vulnerar nuevamente la defensa local. Por su parte, Athletico Paranaense también refrescó líneas con Bruno Zapelli y Gilberto Júnior, logrando controlar el ritmo del juego hasta el pitazo final de Anderson Daronco.