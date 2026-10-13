Athletico Paranaense venció 4-1 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Arena Condá, contando con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un compromiso correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A, el conjunto visitante logró una victoria contundente por 4-1 frente a Chapecoense.

La visita comenzó a sentenciar el partido desde la primera mitad. A los 6 minutos, Leonardo, Caetano Silva marcó el primer gol tras asistencia de Gilberto, Moraes Júnior. Posteriormente, a los 29 minutos, Luiz Gustavo, Dias aumentó la cuenta. Solo dos minutos después, a los 31, Kevin, Viveros anotó el tercer tanto, nuevamente tras una habilitación de Gilberto, Moraes Júnior. Ya en el complemento, a los 78 minutos, Kevin, Viveros selló su doblete tras asistencia de Eduardo, Kogitzki Anastacio. El descuento de Chapecoense llegó a los 72 minutos por intermedio de Maurício, Garcez de Jesus, quien capitalizó un pase de Yannick, Bolasie. En cuanto a las propuestas tácticas, Chapecoense presentó un esquema 4-2-3-1, mientras que Athletico Paranaense optó por un 3-4-2-1.

Análisis estadístico del encuentro

El desarrollo del juego mostró una paridad en el control del balón, con un 46,7% de posesión para Chapecoense frente al 53,3% de Athletico Paranaense. A pesar de que Chapecoense intentó inquietar con 21 remates totales contra 11 de su rival, la eficacia estuvo del lado del equipo visitante, que logró concretar 8 disparos al arco contra los 7 del dueño de casa.

Disciplina y movimientos tácticos

El rigor defensivo marcó el desarrollo del juego, reflejado en las amonestaciones recibidas por

Márcio Antônio, de Sousa Júnior

y

João Paulo, Silveira dos Santos

en el local, además de la tarjeta amarilla para

Gilberto, Moraes Júnior

en el visitante. Ambos cuerpos técnicos recurrieron a variantes constantes para refrescar el equipo: