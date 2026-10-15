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Atlanta United venció 3-0 a CF Montréal, por la MLS 2026

Se midieron en un duelo donde Atlanta United se impuso con autoridad en la jornada 30 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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Atlanta United venció 3-0 a CF Montréal, por la MLS 2026
Atlanta United venció 3-0 a CF Montréal, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Stade Saputo, con el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. En un enfrentamiento determinante por la jornada 30 de la MLS, Atlanta United logró una sólida victoria por 3-0 frente a CF Montréal. A los 22 minutos, Miguel Almirón abrió el marcador tras una asistencia de Elías Báez. Posteriormente, a los 41 minutos, Giuliano Galoppo estiró la ventaja, y finalmente, a los 60 minutos, Breel Embolo selló el resultado definitivo.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos conjuntos presentaron esquemas definidos, con CF Montréal optando por un 4-2-3-1 y Atlanta United desplegando un 4-1-4-1. El entrenador del equipo local buscó variantes ante la desventaja, realizando múltiples sustituciones: a los 45 minutos ingresó Efraín Morales por Dawid Bugaj, seguido por una serie de modificaciones a los 67 minutos donde saltaron al campo Victor Loturi, Fabian Herbers y Hennadii Synchuk. Por el lado de la visita, la gestión de la ventaja fue fundamental, destacándose el ingreso de Steven Alzate por Jay Fortune a los 65 minutos y las salidas estratégicas de los goleadores Breel Embolo y Miguel Almirón sobre el cierre del compromiso.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de que CF Montréal mantuvo una posesión del 51,5% frente al 48,5% de Atlanta United, la contundencia fue propiedad exclusiva del elenco visitante. El equipo ganador generó mayor peligro constante, registrando un total de 18 tiros, de los cuales 6 fueron a portería, frente a los 9 remates y solo 2 a puerta del local. Este dominio ofensivo de Atlanta United resultó decisivo para inclinar la balanza a su favor.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo y la gestión de los tiempos fueron puntos clave en la segunda mitad. Atlanta United sufrió las amonestaciones de Lucas Hoyos a los 57 minutos y Fafà Picault a los 90, ambos por demorar la reanudación del juego. Por su parte, en el dueño de casa, Olger Escobar fue amonestado a los 82 minutos por protestar. Con este resultado, el conjunto dirigido tácticamente logró capitalizar sus oportunidades y sostener una ventaja clara que le permite retirarse del Stade Saputo con tres puntos valiosos en la recta final de la temporada.

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