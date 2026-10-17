Atlético de Madrid venció 1-0 a Espanyol, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 09.00 en el RCDE Stadium, con arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández. En una jornada intensa, el Atlético de Madrid logró llevarse los tres puntos frente al Espanyol en los instantes finales del compromiso.

El desenlace y la estrategia

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos diferenciados: el Espanyol optó por un 5-4-1 defensivo, mientras que el Atlético de Madrid dispuso un 4-4-2. La paridad se rompió finalmente a los 89 minutos, cuando Álex Baena marcó el único gol del partido tras una asistencia precisa de Julián Alvarez. Durante el complemento, ambos técnicos buscaron variantes; a los 45 minutos, el Atlético de Madrid movió el banco con el ingreso de Julián Alvarez y Alejandro Grimaldo para ganar mayor verticalidad.

Disciplina táctica y tarjetas

El juego estuvo marcado por la fricción, con varias amonestaciones que condicionaron el trámite:

Para el Espanyol , fueron amonestados Roger Hinojo (80') y Unai Núñez (86').

, fueron amonestados (80') y (86'). En el Atlético de Madrid, recibieron tarjetas amarillas Morten Hjulmand (21'), Kang-In Lee (42'), Cristian Romero (65'), Álex Baena (67') y Rodrigo Mendoza (78').

Dominio estadístico

El desarrollo estadístico reflejó la superioridad en la tenencia del equipo visitante. El Atlético de Madrid controló el balón con un 70,7% de posesión frente al 29,3% del Espanyol. En cuanto al volumen de juego, el ganador registró 19 tiros (6 a puerta) contra 10 tiros (2 a puerta) del conjunto local. Asimismo, el Atlético de Madrid dominó la estadística de córners con 12 frente a los 4 que ejecutó el Espanyol, consolidando su intención ofensiva hasta lograr la diferencia definitiva.

Atlético de Madrid venció por 1-0 a Espanyol como Away, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid el gol fue marcado por {'player_id': 'p248501', 'player_name': 'Álex, Baena', 'minute': '89', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461358', 'assist_player_name': 'Julián, Alvarez'} . El cotejo se disputó en el estadio RCDE Stadium, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio RCDE Stadium, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Espanyol suma 8 puntos, ubicándose en la 12 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 22 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Espanyol y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.