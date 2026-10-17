Atlético Mineiro venció 1-0 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 18.30 en el Arena MRV, bajo el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda. En un trámite disputado, Atlético Mineiro logró destrabar el marcador frente a Coritiba para quedarse con tres puntos vitales en el campeonato. A los 78 minutos, Igor Silveira Gomes marcó el único gol del partido tras una asistencia de Natanael Moreira Milouski.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos plantearon un esquema espejo con un 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo. Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. A los 45 minutos, Atlético Mineiro movió el banco con el ingreso de Reinier Jesus por Thiago Borbas. Posteriormente, a los 62 minutos, el equipo local realizó una triple modificación con las entradas de Kevin Castaño, Tomás Cuello y Renan Lodi. Por el lado de Coritiba, las variantes incluyeron los ingresos de Rodrigo Rodrigues, Breno Lopes y Guilherme tras la hora de juego. Sobre el final, Bruno Ferreira Melo fue amonestado por una infracción a los 93 minutos.

Dominio estadístico

El triunfo de Atlético Mineiro se respaldó en una clara superioridad en el juego ofensivo. El conjunto local registró una posesión del 58,4% contra el 41,6% de Coritiba. Además, la eficacia en la generación de peligro fue evidente: Atlético Mineiro acumuló 22 remates totales con 10 al arco, mientras que Coritiba disparó en 13 ocasiones, exigiendo al guardameta en solo 3 oportunidades.

Datos destacados del encuentro

El control territorial de Atlético Mineiro también se reflejó en la estadística de tiros de esquina, donde dominó con 10 ejecuciones frente a las 5 de su rival. La victoria consolida el trabajo táctico realizado en el Arena MRV, permitiendo al equipo local mantenerse firme en la lucha de la tabla de posiciones en esta etapa decisiva del torneo.