Atlético Mineiro venció 1-0 a RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 3 de octubre de 2026 a las 18.30 en el Arena MRV, Atlético Mineiro logró quedarse con los tres puntos ante RB Bragantino, bajo el arbitraje de Lucas Casagrande. La solidez del conjunto local fue suficiente para sellar una victoria clave en la vigésimo primera jornada del campeonato. A los 18 minutos, Bernard Anício, Caldeira Duarte marcó el 1 gol tras una definición precisa que terminó dándole la ventaja definitiva a los dueños de casa.

Desarrollo táctico y gestión de planteles

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas: Atlético Mineiro saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que RB Bragantino optó por un 4-1-4-1. El partido estuvo marcado por una alta carga de lesiones que obligó a constantes modificaciones. Por el lado del local, Vitor Hugo, Franchescoli de Souza debió abandonar el campo a los 23 minutos por lesión, ingresando en su lugar Leonardo, Campos Duarte da Silva. Posteriormente, Reinier Jesus, Carvalho y Mateo, Cassierra también fueron sustituidos por inconvenientes físicos, obligando al cuerpo técnico a reestructurar el equipo sobre la marcha.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de la victoria de Atlético Mineiro, el trámite del juego fue dominado en posesión por el conjunto visitante, que alcanzó un 59,6% contra el 40,4% de los locales. RB Bragantino fue más incisivo en ataque, acumulando un total de 23 tiros y 7 disparos a puerta frente a los 8 intentos y 3 tiros al arco del equipo vencedor. La efectividad, sin embargo, estuvo del lado de Atlético Mineiro, que supo defender su mínima diferencia durante todo el compromiso.

Disciplinas y cierre de la jornada

El ritmo frenético del partido también se vio reflejado en la disciplina. Hacia el cierre del encuentro, el árbitro Lucas Casagrande mostró tarjetas amarillas a Ignacio, Sosa de RB Bragantino a los 83 minutos por una falta, y a Frederico, Rodrigues de Paula Santos de Atlético Mineiro en el tiempo de descuento, a los 95 minutos. Con esta victoria, el conjunto local logra sostener su firmeza en el certamen, mientras que la visita deberá replantear su eficacia ofensiva tras haber capitalizado menos de la mitad de sus tiros a puerta.