Atlético Mineiro venció 2-1 a Santos, por el Brasileirao Serie A 2026

En un desenlace electrizante, el 11 de octubre de 2026 a las 16.00, Atlético Mineiro se quedó con un triunfo agónico ante Santos. El encuentro se disputó en el estadio Arena MRV, con el arbitraje de Alex Gomes Stefano. La paridad se rompió recién en los minutos finales, cuando el dueño de casa logró revertir el marcador en un cierre a puro ritmo.

Desde el plano táctico, el conjunto local optó por un esquema 4-3-3, mientras que la visita se plantó con un 4-2-3-1. A los 88 minutos, Gabriel Barbosa Almeida abrió el marcador para Santos tras una asistencia de Philippe Coutinho Correia. Sin embargo, la reacción de Atlético Mineiro fue inmediata: a los 91 minutos, Vitor Hugo, Franchescoli de Souza marcó el primer gol tras asistencia de Maycon, de Andrade Barberan, y a los 97 minutos, Thiago Borbas selló la victoria mediante una habilitación de Alan Minda. Durante el cotejo, se destacaron los ingresos desde el banco: Alan Minda reemplazó a Victor Hugo al inicio del complemento, mientras que Philippe Coutinho Correia entró en Santos a los 72 minutos buscando mayor profundidad.

El clima caliente del partido se reflejó en la disciplina. Gabriel Barbosa Almeida y Willian Souza Arão da Silva fueron amonestados en la celebración del tanto visitante, sumándose a las tarjetas previas recibidas por jugadores como João Felipe Schmidt Urbano y Luan Peres Petroni. Por el lado de Atlético Mineiro, el técnico también buscó frescura con las entradas de Maycon, Ángelo Preciado, Mamady Cissé y Eduardo Pereira Rodrigues para sostener el ritmo ofensivo.

En cuanto a las estadísticas, Atlético Mineiro dominó la generación de juego con 21 tiros totales frente a los 10 de Santos, logrando una efectividad clave en el tramo final. La posesión fue sumamente equilibrada, con un 50,1% para los locales y 49,9% para los visitantes. Asimismo, la presión local se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina, donde Atlético Mineiro ejecutó 12 contra apenas 3 de su rival, evidenciando su insistencia en ataque que finalmente dio sus frutos en el tiempo de descuento.