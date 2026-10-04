Azerbaiyán venció 1-0 a Lituania, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 10.00 en el Palms Sports Arena, con el arbitraje de Gustavo Correia. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, Azerbaiyán logró imponerse por la mínima diferencia ante Lituania. A los 25 minutos, Abdulla, Xaybulayev marcó el 1 gol tras asistencia de Toral, Bayramov, sellando el resultado definitivo que le otorgó la victoria al equipo local.

Desarrollo y disciplina

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 3-4-3, aunque el trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y el juego brusco. En cuanto a la disciplina, el árbitro debió mostrar varias tarjetas, destacándose la expulsión sobre el cierre del encuentro de Armandas, Kucys, de Lituania, por conducta violenta. Además, el entrenador de Azerbaiyán realizó una serie de modificaciones tácticas en la segunda mitad para asegurar el resultado, incluyendo el ingreso de Renat, Dadashov por el autor del gol, Abdulla, Xaybulayev, a los 64 minutos.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión estuvo del lado de Lituania, que alcanzó un 61,8% frente al 38,2% de Azerbaiyán, aunque la efectividad fue dispar. Ambos equipos registraron 13 tiros totales, pero Azerbaiyán fue más preciso al arco, logrando 7 remates a puerta contra apenas 3 de los visitantes. Esta mayor puntería fue clave para sostener la ventaja obtenida en la primera parte.

Gestión de juego y cierre

El duelo se caracterizó por una alta fricción, sumando múltiples amonestaciones durante los noventa minutos. Mientras Lituania buscaba igualar el marcador con 5 corners a su favor, la defensa y el orden táctico de Azerbaiyán terminaron siendo determinantes para conservar el 1-0. El cierre del partido se vio empañado por incidentes que derivaron en tarjetas para Eligijus, Jankauskas y la tarjeta roja directa para Armandas, Kucys, confirmando la frustración del elenco visitante ante el orden impuesto por el dueño de casa.