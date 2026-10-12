Bahia venció 1-0 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 11 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia logró una victoria clave por 1-0 frente a Mirassol. El compromiso fue dirigido por el árbitro Ramon Abatti Abel. A los 38 minutos, Luciano, Batista da Silva Júnior marcó el 1 gol mediante la ejecución de un tiro penal, sentenciando el destino del marcador.

Desarrollo táctico y movimiento de bancos

Ambos conjuntos presentaron una formación táctica idéntica de 4-3-3, aunque fue Bahia quien logró capitalizar su oportunidad desde los doce pasos. El partido estuvo marcado por la fricción, reflejada en las tarjetas amarillas recibidas por Francisco, Hyun-Sol Kim y Walter Leandro, Capeloza Artune en el primer tiempo. En el complemento, el entrenador de Bahia movió el banco a los 59 minutos: ingresó Erick Luis, Conrado Carvalho por Caio Alexandre, Souza e Silva y Román, Gómez por Marcos Victor, Ferreira da Silva para refrescar el equipo. Por su parte, Mirassol realizó múltiples modificaciones en el entretiempo buscando revertir el resultado.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del juego se vio reflejado en las estadísticas, donde Bahia mantuvo una posesión del 52,8% frente al 47,2% de Mirassol. En cuanto a la agresividad ofensiva, los números fueron los siguientes:

Bahia registró 16 tiros totales, con 2 remates a puerta.

registró tiros totales, con remates a puerta. Mirassol alcanzó los 10 tiros totales, también con 2 remates a puerta.

alcanzó los tiros totales, también con remates a puerta. En el rubro de balones detenidos, Bahia generó 6 tiros de esquina contra 2 de la visita.

Disciplina y cierre de partido

El rigor defensivo fue una constante, especialmente hacia el final del partido. Además de los amonestados en la primera parte, Jean Lucas, de Souza Oliveira vio la tarjeta amarilla para Bahia a los 62 minutos. En Mirassol, la tensión derivó en las amonestaciones de Carlos Eduardo, Ferreira de Souza a los 77 minutos y de Antonio Francisco, Moura Neto en el minuto 92, confirmando un cierre de partido intenso y disputado en cada sector del campo de juego.