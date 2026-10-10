Barcelona venció 3-0 a Getafe, por la Liga de España

El Barcelona se impuso con contundencia frente al Getafe por 3-0, en un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 13.30 en el Spotify Camp Nou. El arbitraje estuvo a cargo de Jesús Gil Manzano, en una jornada donde el conjunto local dominó las acciones de principio a fin.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió rápidamente: a los 2 minutos, Anthony Gordon marcó el primer gol del partido. Poco después, a los 30 minutos, Gabriel Fernando de Jesus amplió la ventaja. Finalmente, a los 73 minutos, Jules Koundé selló el resultado final tras una asistencia de Lamine Yamal. En cuanto a las tácticas, el Barcelona planteó un esquema 4-3-3 frente al 5-4-1 dispuesto por el Getafe. El partido también estuvo marcado por las sustituciones tácticas, como el ingreso de Fermín López y Pedro González López a los 61 minutos por parte del equipo local para refrescar el mediocampo.

Disciplina y movimientos en el campo

El ritmo del juego se vio afectado por diversas amonestaciones. Por el lado del Getafe, vieron la tarjeta amarilla Francisco Femenía Far, Johan Mojica, Sebastián Boselli y Ramón Terrats. En el Barcelona, fueron amonestados Dani Olmo y Fermín López. El conjunto visitante debió realizar un cambio obligado a los 37 minutos por la lesión de Zaid Romero, siendo reemplazado por Abdel Abqar.

Estadísticas del dominio local

El dominio del Barcelona se reflejó claramente en las estadísticas: el equipo local registró una posesión del 82,8% frente al 17,2% del Getafe. Asimismo, el Barcelona disparó 23 veces al arco, con 8 remates a puerta, mientras que el Getafe apenas logró 4 tiros totales y 1 a portería. En la estadística de córners, el local superó a su rival con 9 tiros de esquina contra 3, consolidando su superioridad a lo largo de los noventa minutos.

Barcelona venció por 3-0 a Getafe como Home, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p232826', 'player_name': 'Anthony, Gordon', 'minute': '2', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p205651', 'player_name': 'Gabriel Fernando, de Jesus', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p220325', 'player_name': 'Jules, Koundé', 'minute': '73', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} . El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Barcelona suma 24 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Getafe tiene 8 unidades, en la 13 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Barcelona y Getafe en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.