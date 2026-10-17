Barcelona venció 5-2 a Real Betis, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 13.30 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Fue una jornada de contundencia ofensiva para Barcelona, que logró superar a Real Betis en un compromiso marcado por el dinamismo y la jerarquía de los atacantes visitantes.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1, aunque la interpretación del conjunto visitante fue notablemente más efectiva. A los 10 minutos, Lamine Yamal, Nasraoui Ebana marcó el primer gol tras asistencia de Jules, Koundé. Luego, a los 41 minutos, Rodrigo, Hernández Cascante marcó el segundo gol tras asistencia de Fermín, López. Ya en el complemento, a los 51 minutos, Gabriel Fernando, de Jesus marcó el tercer gol tras asistencia de Lamine Yamal, Nasraoui Ebana. Posteriormente, a los 62 minutos, Eric, García marcó el cuarto gol tras asistencia de Pau, Cubarsí, y finalmente, a los 81 minutos, Dani, Olmo marcó el quinto gol tras asistencia de Pau, Cubarsí. Para el dueño de casa, Valentín, Gómez descontó a los 27 minutos tras asistencia de Pablo, Fornals, y Abde, Ezzalzouli hizo lo propio a los 53 minutos tras asistencia de Giovani, Lo Celso.

El trámite del partido se vio condicionado por la disciplina. A los 53 minutos, Real Betis sufrió la expulsión de Facundo, Bernal por conducta violenta, lo que facilitó el dominio de Barcelona. El entrenador local intentó reaccionar moviendo el banco: a los 45 minutos ingresó Nelson, Deossa por Dani, Ceballos, pero la inferioridad numérica fue determinante en el tramo final del encuentro.

En el balance estadístico, la superioridad de Barcelona fue absoluta, manteniendo una posesión del 69,3% frente al 30,7% de Real Betis. La insistencia visitante se tradujo en un volumen ofensivo muy superior: 17 tiros totales (con 10 a puerta) contra los apenas 6 disparos del local. Con este resultado, el conjunto blaugrana ratifica su buen presente en la jornada 9 de la competición.

Barcelona venció por 5-2 a Real Betis como Away, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '10', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220325', 'assist_player_name': 'Jules, Koundé'} , {'player_id': 'p220566', 'player_name': 'Rodrigo, Hernández Cascante', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p551086', 'assist_player_name': 'Fermín, López'} , {'player_id': 'p205651', 'player_name': 'Gabriel Fernando, de Jesus', 'minute': '51', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p432656', 'player_name': 'Eric, García', 'minute': '62', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593110', 'assist_player_name': 'Pau, Cubarsí'} , {'player_id': 'p179370', 'player_name': 'Dani, Olmo', 'minute': '81', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593110', 'assist_player_name': 'Pau, Cubarsí'} , mientras que para Real Betis los goles fueron marcados por {'player_id': 'p570931', 'player_name': 'Valentín, Gómez', 'minute': '27', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p217593', 'assist_player_name': 'Pablo, Fornals'}, {'player_id': 'p500745', 'player_name': 'Abde, Ezzalzouli', 'minute': '53', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p200826', 'assist_player_name': 'Giovani, Lo Celso'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio La Cartuja de Sevilla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Betis suma 19 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Barcelona tiene 27 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Betis y Barcelona en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.