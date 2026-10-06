Bielorrusia venció 1-0 a Finlandia, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Illovszky Rudolf Stadion, Bielorrusia logró una victoria clave por 1-0 frente a Finlandia, bajo la atenta mirada del árbitro Sascha Stegemann. La tempranera conquista de Artem Shumanskiy, apenas al primer minuto de juego, definió el destino del enfrentamiento en esta cuarta fecha de la fase de grupos.

El desarrollo del encuentro

El único tanto del partido llegó de forma relámpago: a los 1 minutos, Artem Shumanskiy marcó el 1 gol tras una definición precisa que dejó sin respuestas a la defensa rival. En cuanto a lo táctico, Bielorrusia planteó un esquema 4231, mientras que Finlandia optó por un 433. El trámite del complemento estuvo marcado por las constantes modificaciones: a los 45 minutos, el entrenador bielorruso movió el banco con el ingreso de Vitali Lisakovich por Valeri Bocherov y Anton Kovalev por el goleador Shumanskiy para refrescar el ataque.

Disciplina y variantes

El rigor físico fue protagonista, derivando en varias amonestaciones. Por parte de Bielorrusia, vieron la tarjeta amarilla Artem Shumanskiy, German Barkovskiy, Valeri Bocherov y Kirill Pechenin. En Finlandia, fueron amonestados Benjamin Källman y Samuli Miettinen. Asimismo, la visita sufrió una baja sensible a los 74 minutos cuando Daniel Håkans reemplazó a Ryan Mahuta por lesión.

Análisis estadístico

A pesar de la victoria de Bielorrusia, el dominio territorial y del balón fue ampliamente superior para Finlandia, que registró un 73,7% de posesión frente al 26,3% de su rival. La ineficacia ofensiva del equipo visitante quedó reflejada en sus estadísticas: tuvieron 13 tiros totales contra 6 de los locales, aunque ambos equipos apenas lograron acertar al arco en 2 ocasiones. En cuanto a las pelotas paradas, Finlandia generó 5 tiros de esquina, mientras que Bielorrusia contó con solo 1.