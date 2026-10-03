Bielorrusia venció 4-0 a San Marino, por la Liga de Naciones

El enfrentamiento tuvo lugar el 3 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Illovszky Rudolf Stadion, contando con el arbitraje de Alexandros Tsakalidis. En un encuentro que marcó la tercera jornada de la Liga de Naciones, Bielorrusia dominó las acciones frente a San Marino para llevarse una victoria contundente por 4-0.

El desarrollo de la goleada

El marcador se abrió rápidamente al inicio del complemento. A los 46 minutos, Artem Kontsevoy marcó el primer gol tras asistencia de Kirill Pechenin. Posteriormente, a los 65 minutos, Artem Shumanskiy marcó el segundo gol tras asistencia de Kirill Pechenin. Apenas tres minutos después, a los 68 minutos, Max Ebong marcó el tercer gol tras asistencia de Kirill Pechenin. Finalmente, a los 88 minutos, Artem Kontsevoy marcó el cuarto gol tras asistencia de Artem Shumanskiy. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos distintos, con Bielorrusia utilizando un 4-2-3-1 frente al 4-1-3-2 que dispuso San Marino.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de Bielorrusia se vio reflejado en la posesión de balón, que alcanzó un 59,7% frente al 40,3% de San Marino. En cuanto a la eficacia ofensiva, el equipo ganador registró 15 tiros totales con 5 a puerta, mientras que el conjunto visitante contabilizó 10 remates con 4 a puerta. El partido fue áspero en cuanto a disciplina, acumulando un total de ocho tarjetas amarillas repartidas entre ambos bandos, siendo el visitante el más amonestado con cinco jugadores prevenidos.

Gestión desde los bancos

Los entrenadores realizaron diversas modificaciones para intentar cambiar el curso del juego. Por el lado de Bielorrusia, los ingresos de Vitali Lisakovich y Artem Shumanskiy a los 45 y 55 minutos respectivamente, buscaron frescura ofensiva, lo cual dio resultados inmediatos. En San Marino, el técnico debió gestionar una sustitución obligada a los 67 minutos, cuando Alessandro Tosi ingresó por el lesionado Simone Giocondi, aunque los cambios no lograron contener el poderío ofensivo bielorruso que terminó por sellar el 4-0 definitivo.