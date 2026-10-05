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Bosnia and Herzegovina venció 1-0 a Polonia, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 4 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Bosnia and Herzegovina venció 1-0 a Polonia, por la Liga de Naciones
Bosnia and Herzegovina venció 1-0 a Polonia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 5 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio Bilino Polje, contando con el arbitraje de Jeremie Pignard. En un partido sumamente equilibrado correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, Bosnia and Herzegovina logró imponerse por la mínima diferencia ante Polonia, capitalizando una de sus pocas acciones ofensivas sobre el cierre del tiempo reglamentario.

El desarrollo y el gol de la victoria

El esquema táctico planteado por ambos entrenadores mostró un contraste interesante, con un 4-4-2 implementado por Bosnia and Herzegovina frente al 4-1-4-1 dispuesto por el conjunto polaco. La paridad se mantuvo durante la mayor parte del cotejo hasta que, a los 84 minutos, Ivan Basic marcó el 1-0 tras ejecutar con éxito un penal que terminó inclinando la balanza definitivamente a favor del equipo local.

Estadísticas y gestión de los bancos

A pesar de la derrota, Polonia mantuvo una mayor vocación ofensiva, dominando la posesión con un 55,5% frente al 44,5% de Bosnia and Herzegovina y acumulando un total de 18 remates contra los 9 de su rival. La disciplina fue un factor clave, registrándose una alta cantidad de amonestados, incluyendo a Armin Gigovic, Ermedin Demirovic y Nikola Katic por parte de los locales, mientras que Nicola Zalewski, Jan Bednarek y Norbert Wojtuszek vieron la tarjeta amarilla en la visita.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos intentaron alterar el curso del encuentro mediante modificaciones desde el banco de suplentes:

  • A los 63 minutos, Bosnia and Herzegovina renovó energías con el ingreso de Esmir Bajraktarevic y Benjamin Tahirovic.
  • Por el lado de Polonia, a los 63 minutos fue necesario el ingreso de Norbert Wojtuszek por Matty Cash debido a una lesión del jugador titular.
  • Sobre el final, ambos equipos agotaron cambios tácticos buscando romper el 0-0 que finalmente se quebró por la vía de los doce pasos.
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